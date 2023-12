Se ha confirmado la creación de la película de “The Apprentice”, inspirada en la vida de Donald Trump durante los años 70 y 80, cuando recién estaba creando su imperio inmobiliario. Para interpretar el papel del joven millonario, se eligió a Sebastian Stan (Bucky Barnes en Marvel).

La cinta estará centrada en Nueva York, con un enfoque especial en la relación de Trump con Roy Cohn, el abogado que lo asesoró cuando estaba construyendo su fortuna.

Según la página Ecartelera, el director de la cinta será el iraní Ali Abbasi, quien se ha enfocado en hacer películas thriller, como “Araña Sagrada”; en donde un periodista sigue una investigación de un asesino en serie en Irán. También dirigió dos episodios de la serie “The Last of Us” en HBO.

La sinopsis oficial de “The Apprentice” es pretender ser una cinta donde se observe el poder, la corrupción y la ambición, una historia en donde una relación de mentor y aprendiz llega a formar una de las dinastías más importantes de los Estados Unidos.

El resto del reparto estará compuesto por Jeremy Strong (”Succession”) como Roy Cohn y Maria Bakalova (”Borat”) como Ivana Trump.

