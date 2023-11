Donald Trump, quien fue presidente de Estados Unidos durante el periodo 2017-2021, felicitó a Javier Milei luego de que fuera electo mandatario de Argentina en las elecciones que se llevaron a cabo este domingo, asegurando que se encuentra “orgulloso”.

“Felicitaciones a Javier Milei por una gran carrera para Presidente de Argentina. ¡El mundo entero estaba mirando! Estoy muy orgulloso de ti”, señaló Trump en sus redes sociales.

¡Darás un giro a tu país y verdaderamente harás que Argentina vuelva a ser grande!”, añadió el expresidente norteamericano.

Cabe recordar que Javier Milei se enfrentó a Sergio Massa en las elecciones que se llevaron a cabo este domingo 19 de noviembre.

Donald Trump felicitó a Javier Milei

“Mañana a primera hora nos pondremos a trabajar para que el 10 de diciembre traigamos las soluciones que los argentinos necesitan”, señaló Milei en su primer discurso tras ser electo presidente.

El líder de La Libertad Avanza obtuvo el 55% de los votos frente al 44% de los obtenidos por Massa, según los resultados parciales oficiales. El ministro de Economía aceptó la derrota

“Quiero decirles que, obviamente, los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de argentinos eligió para los próximos 4 años. Lo hice convencido de que lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de que la convivencia, el dialogo y el respeto por la paz es el mejor camino que podemos recorrer”, mencionó.





