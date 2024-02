A las madres siempre las vamos a apreciar, pero, ¿qué ocurre cuando la dependencia emocional con la progenitora va más allá? En “Reinaldo Cutipa”, nueva película puneña, encontramos unas cuantas respuestas.

Perú21 entrevistó a Óscar Gonzales Apaza, cineasta y director de la cinta, quien nos habla sobre la idea que lo llevó a concebir su película.









¡Una película de incesto! ¿De dónde surgió la idea?

Bueno, yo por el 2013 trabajaba en una tienda y los fines de semana observaba a un señor que siempre llegaba borracho, a pesar de que él tenía su familia. Su esposa le regañaba, pero su madre le aguantaba; le traía comida y trataba con dulzura. Ahí surgió la idea, si vemos esto aquí, cómo sería dentro de la casa? Ahí voló la imaginación y escribí lo que luego se volvería “Reinaldo Cutipa”.

Habría bastantes casos similares.

Sí, “Reinaldo Cutipa” fue beneficiario de fondos del Ministerio de Cultura en el 2018 para el desarrollo de proyectos. Ganamos ese año y eso nos permitió trabajar en el proyecto, avanzar con la investigación y la escritura del guión, junto con Jaime Luna Victoria, un guionista de Lima. Basados en la investigación que hicimos, en entrevistas de psicólogos que habían estado en Puno, en Juliaca, que veían varios de dependencia emocional con madres e hijos. Hubo en particular el caso de una madre que tenía un hijo adolescente, y el padre se había ido. A pesar de eso, se presentó embarazada tiempo después.









¿Habría temor de que las audiencias rechazaran el proyecto?

Bueno, toda historia en una película es ficción. Lo inventamos los que escribimos el guion. No quería hablar mal de una madre en esta película, era solo ficción. Hace falta verlo de otra manera, también está presente la dependencia emocional, el egoísmo...Se presenta una madre muy controladora, que no deja que el hijo se desarrolle esa autonomía que a los 30 todos deberíamos de tener.

¿Se ha dado estos casos también en otras parejas? Padres e hijas, madres e hijas...

Ha habido casos de madres controladoras con sus hijas. Hubo un caso en particular en donde una madre alejó a su yerno, y obligó a la hija y su nieta vivir con ella. Otros casos eran de mujeres convenciendo a los hijos que no se vayan, incluso algunas madres construían casas al lado de los hogares de sus hijos una vez que se casaban. Hay una dependencia emocional muy fuerte que no permitía que el hijo salga de la casa.

¿Esto es debido a la falta de una figura paterna?

Sí, el padre siempre está ausente. No siempre quiere decir que se haya ido, pero trabajará fuera por largas horas, o en lugares remotos. Aunque creo que el tema es universal, el tema de la dependencia emocional.

Filmaron en Puno. ¿Qué obstáculos encontraron ahí?

Soy de Juliaca. Me interesaba mostrar los elementos de mi ciudad. Mis pueblos, mis costumbres. Por eso también se destaca en la parte artística de la película. Queríamos que todo estuviera influenciado por lo que se ve ahí. Las paredes de adobe, los vestuarios...Lo que usamos el día a día.

Los escenarios ayudan a mostrar los sentimientos de los personajes, que están vulnerables.

“Si, se quería reforzar la atmósfera de presión. Por eso pensamos que Santa Lucía era un lugar ideal para la historia, con el sol fuerte que crea bastantes sombras. Las casitas de adobe, justo esos días las casas estaban pintadas de colores por el aniversario de Santa Lucía. Eso reforzó las ganas de Reinaldo de salir. A la vez, este fuerte clima en junio, por el frío, vuelve la paisaje muerto. Eso también ayudó.”

En su filmografía ha presentado historias de familias en conflicto, que no tienen relaciones ideales. ¿Se quiso seguir un patrón similar aquí?

“Como cineasta, me interesa mostrar historias sobre la condición humana. Como director, hay muchas historias que me emocionan, me mueven; por ende siempre busco personajes emocionales, que están al borde de cometer errores. Pero que también puedan darse cuenta, y puedan levantarse y cumplir sus objetivos. En Reinaldo Cutipa, quieres que el muchacho se escape de las garras de su madre, pero es un proceso difícil. En mi primera película, “Marcados por el Destino”; igualmente, vemos sobre el maltrato infantil.”

¿Qué otros futuros proyectos tiene en mente?

“Bueno, tengo una historia ya escrita, sobre una joven adolescente que acaba embarazada, y vive con ese dilema. Este proyecto empezará tal vez tras el estreno de Reinaldo Cutipa.”

Han habido bastantes éxitos críticos y comerciales sobre el cine regional en los últimos años. ¿Dónde cree que está el cine regional ahora?

“Yo creo que es fruto de mucho trabajo. Empezó el cine en Puno por el año 2000, con gente como Flaviano Quispe, Henry Vallejo, y otros. En esos inicios, se trabajaba con lo que teníamos, de manera autodidacta, artesanal. Creo que esos años de trabajo por fin están dando frutos y se ve reflejado en el trabajo de Oscar Catacora, de Henry Vallejo, de Alberto Flores, y demás.”

¿Diría que el cine sirve como instrucción para evitar que los jóvenes caigan en situaciones peligrosas, como el embarazo no deseado?

“El cine es una poderosa herramienta cultural, que nos cuestiona sobre temas que aquejan a la sociedad. Creo que podríamos concientizar a mucha gente sobre lo que está bien y lo que está mal. Aunque depende bastante del espectador, de cómo ve una historia.”





“Reinaldo Cutipa” se puede ver en los siguientes cines nacionales:

Cineplanet Juliaca 4:00pm - 6:30pm - 9:00pm

Cineplanet Puno 6:40pm - 8:30pm

Cineplanet San Miguel 2:50pm - 7:40pm

Cinemark Jockey Plaza 6:20pm

Movie Time Basadre 3:30pm





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.