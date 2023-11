La cinta “Napoleón”, de Ridley Scott, se veía con altas expectativas para muchas audiencias, las cuales parecen encantadas. El único sector que no pareció entusiasmado por la biografía protagonizada por Joaquin Phoenix fueron los críticos históricos.

Al principio, el historiador más notable que criticó la cinta fue Dan Snow, a quien le irritó las faltas históricas. Según la página Sensacine, el director británico, Ridley Scott lerespondió de manera directa que se “compre una vida”. Pero más adelante, más y más críticos e historiadores señalaron varias de las fallas presentes en la cinta.

Debido a la crítica, la película ha obtenido un mero 6 (en escala del 1 al 10) en puntuación.

Otro historiador notable es Ángel Casals, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona, quien estuvo tan decepcionado con la cinta que mandó su opinión en Versión RAC1 deseando enviar a Scott a los tribunales. Sus palabras fueron: “Es muy mala, desde el punto de vista histórico es horrorosa. Porque no hay crímenes de lesa historia, sino Ridley Scott estaría ante un tribunal.”

“Napoleón no disparó a las pirámides”, “Napoleón no estaba en la ejecución de María Antonieta”, “María Antonieta tenía el pelo muy corto en la ejecución” son algunas de las quejas más señaladas. Casals declaró que es comprensible omitir bastantes detalles de la historia para una película, pero otra cosa completamente distinta es representar eventos ficticios. “”Napoleón” explica de forma muy sesgada detalles concretos de su biografía”, aclara.

Incluso los historiadores franceses han comentado de que la película es propagandística, retratando con superficialidad la vida del emperador. Algunos, como el diario francés Le Figaro reclamaron que la cinta debería llamarse “Barbie y Ken en el Imperio”.

David Lorao, del canal de YouTube “Mr. Quinn”, también tuvo su propia reflexión de la cinta. “La aproximación que han hecho a Napoleón Bonaparte y a aquellos años del imperio francés no solo es pésima, sino que está cercana al panfleto anglosajón”, aclara. “Empezando por la difamación constante a España y a la leyenda negra española, que se ha ido propagando durante los últimos siglos desde las islas británicas”.

Joaquin Phoenix en "Napoleón". (Foto:Apple TV)

Y sigue diciendo: “Tú no puedes tener a la mayor leyenda de la Europa moderna, a una de las vidas más épicas, convulsas, interesantes y sorprendentes de la historia de la humanidad y llevar a cabo una adaptación que no tiene alma, no tiene emoción, no tiene épica, es superficial y no te cuenta absolutamente nada.”

Lo que no funciona en esta cinta, según Lorao, es que te quedas sin saber quién es Napoleón. “Si eres una persona que no conoce absolutamente nada sobre él, sales de esta película y sigues sin saber nada sobre él”, explica.

