La esperada película “Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes” (The hunger games: The ballad of songbirds and snakes) se estrena el 16 de noviembre en todos los cines del país. La precuela de la exitosa franquicia es dirigida por Francis Lawrence. El guion se basa en el best-seller de la escritora Suzanne Collins.

Los actores Tom Blyth (Coriolanus Snow), Rachel Zegler (Lucy Gray Baird), Peter Dinklage (Dean Casca Highbottom), Viola Davis (Dra. Volumnia Gaul) y Hunter Schafer (Tigris Snow) interpretan a los personajes protagónicos de esta nueva entrega de la saga. Se puede adquirir entradas para ver la película en la siguiente página web.

El director, Francis Lawrence, habló entusiasmado sobre los nuevos personajes: “El personaje de Lucy es muy complicado, emocional y muy temperamental, pero también está dañada. Honestamente, ha vivido mucho más que Snow. Además, tenía que ser una cantante fantástica y Rachel es una cantante fenomenal.”

Continuó a fondo sobre la película: “Es una historia de origen, no solo de un personaje que todos conocemos de las otras cintas, sino del origen de Panem y el origen de los juegos. Y así vamos a retroceder muchos años y revisar cómo se vería la capital después de una guerra en este tipo de era de reconstrucción”.

Rachel Zegler en "Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes".

La precuela, ambientada en un Panem postapocalíptico, retrocede varias décadas antes del comienzo de las aventuras de Katniss Everdeen. El joven Coriolanus Snow (Tom Blyth) será el mentor de Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), la niña seleccionada como tributo del empobrecido Distrito 12. La joven sorprenderá a todos al cantar en la ceremonia de inauguración de los décimos Juegos del Hambre, en los que Snow intentará aprovecharse de su talento y encanto para sobrevivir.

FICHA TÉCNICA

Título original: The hunger games: The ballad of songbirds and snakes

Duración : 2h 37min

: 2h 37min Director : Francis Lawrence

: Francis Lawrence Reparto : Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage, Josh Andrés Rivera, Viola Davis

: Tom Blyth, Rachel Zegler, Hunter Schafer, Jason Schwartzman, Peter Dinklage, Josh Andrés Rivera, Viola Davis Género : Acción, aventura

: Acción, aventura País de origen : Estados Unidos

: Estados Unidos Formatos : 2D, doblada y subtitulada

: 2D, doblada y subtitulada Fecha de estreno en Perú: 16 de noviembre