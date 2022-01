Desde que se estrenó, a fines de diciembre de 2021, “Spider-Man No Way Home”, la película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) se ha convertido en un éxito absoluto en taquilla, algo que se logró gracias a la presencia, además de Tom Holland, de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los actores que encarnaron a Peter Parker antes.

Si bien, todo el mundo quedó encantado con el filme, por lo que espera ver pronto “Spider-Man 4″, que para felicidad de los fanáticos ya está en desarrollo, el director Jon Watts habría descartado esa posibilidad, al asegurar que Marvel Studios y No Way Home concluyeron la historia de origen de Peter Parker de Holland. Según dijo, con la última película se terminó la trilogía en la que participó la pareja de Zendaya.

Debido a las palabras del también productor y guionista estadounidense, muchos se preguntan de qué forma el último filme dio por finalizada la historia de dicho personaje, encarnado por el talentoso histrión.

“Spider-Man: No Way Home” marca un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel (Foto: Sony Pictures)

¿CÓMO “SPIDER-MAN NO WAY HOME” CONCLUYE LA HISTORIA DEL ORIGEN DE PETER PARKER DE HOLLAND?

Para entender lo dicho por Watts debemos recordar que el cineasta se unió a las películas de superhéroes con “Spider-Man: Homecoming” (2017), para luego continuar con “Spider-Man: Far From Home” (2019) y finalmente con “Spider-Man: No Way Home” (2021). Desde que inició con la trilogía, donde Tom Holland estaba al frente, construyó toda su historia desde su primera aparición con los Vengadores.

A raíz de que Watts dirigió todas las películas de Holland en el MCU, esto daría pie a que haya continuidad, sobre todo porque los filmes fueron un éxito, toda vez que cada entrega contó una historia completa, donde se resume los inicios del superhéroe, publicó ScreenRant.

Durante una entrevista con Variety, Jon Watts explicó por que “Spider-Man: No Way Home” concluye la trilogía del origen de Peter Parker, en la que actuó Tom Holland.

“Siempre he tomado mi mayor miedo y lo he convertido en el centro de la temática de las películas. ‘Homecoming’ trata sobre un niño que tiene una gran oportunidad y tiene tanto miedo de perderla que crea un desastre. Eso era mi miedo: ‘¿Y si lo estropeo todo?’. Luego con ‘Far From Home’ se trata de tener miedo, de hacer una segunda película y arruinar las cosas. A Peter Parker se le da una misión y no quiere correr riesgos. Pero finalmente llega ‘No Way Home’ en la que abordamos el hecho de terminar esta historia de origen y la responsabilidad que viene con esto. Peter Parker y Spider-Man significan mucho para la gente y sentí esa responsabilidad”, señaló.

En otro momento explicó por qué decidió omitir el origen de la picadura de araña al personaje para demostrar de dónde vienen sus poderes. Para él, ya se había exagerado demasiado en los anteriores filmes y no quería repetir eso, algo que fue muy cuestionado por la gente que consideraba era el origen clásico de la aparición del Hombre Araña.