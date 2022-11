En 2016, se estrenó “300″, la película estadounidense épica de acción que narra la historia del Rey Espartano Leónidas y sus 300 guerreros que pelearon a muerte contra el ‘Dios-rey’ persa Jerjes I y su ejército de más de 100.000 soldados. Debido a que han pasado cerca de dos décadas desde que fue estrenada en 2006, las personas que disfrutaron del filme se preguntan qué ha sido de la vida de sus actores.

Si también eres uno de ellos, no te preocupes que a continuación te contamos qué han hecho tras la exitosa producción, además de mostrarte cómo lucen actualmente. Antes te precisamos que la película es una adaptación de la serie limitada de cómics homónima de Frank Miller, la cual relata la Batalla de las Termópilas.

REY LEÓNIDAS - GERARD BUTLER

Gerard Butler como el Rey Leónidas en "300" (Foto: Legendary Pictures / AFP)

En “300″, Gerard Butler interpretó al Rey Leónidas. Tras el filme que lo llevó a la fama, protagonizó y participó en varias producciones como “Posdata: te quiero” (2007), “RocknRolla” (2008), “Gamer” (2009), “Un ciudadano ejemplar” (2009), “Exposados” (2010), “Ataque a la Casa Blanca” (2013), “Dioses de Egipto” (2016), “Hunter Killer” (2018), entre otros. Además, dio su voz para doblaje en “Cómo entrenar a tu dragón” y “Carlitos y Snoopy: La película de Peanuts”.

El actor, quien está activo en el mundo del entretenimiento desde 1997, nació en Paisley, Escocia, el 13 de noviembre de 1969 y mide 1.88 m.

REINA GORGO - LENA HEADEY

Lena Headey como la reina Gorgo en "300" (Foto: Legendary Pictures / AFP)

En la película, Lena Headey dio vida a la reina Gorgo, la esposa de Leónidas. Después de su paso por el filme siguió con su carrera en Hollywood en producciones como “The Broken” (2008), “Pete Smalls Is Dead” (2010), “The Purge” (2013), “Unity” (2015), “Pride and Prejudice and Zombies” (2016) y más. Mientras que en series televisivas destaca su participación más icónica como “Juego de Tronos” (2011-2019) como Cersei Lannister.

La actriz británica nació en Hamilton el 3 de octubre de 1973. Está activa en el mundo de la actuación desde 1992.

REY XERXES - RODRIGO SANTORO

Rodrigo Santoro como el rey Xerxes en "300" (Foto: Legendary Pictures / AFP)

Rodrigo Santoro tuvo el papel del rey Xerxes, el rey de Persia que era considerado como un dios. Tras el película, el siguió en la actuación en producciones como “I Love You Phillip Morris” (2009), “Encontrarás Dragones” (2011), “Los 33″ (2015), “Pelé: Birth of a Legend” (2016), “Project Power” (2020) y más. Asimismo, es actor de doblaje, tal como lo hizo en “Río”.

El nombre completo del actor brasileño es Rodrigo Junqueira dos Reis Santoro, quien nació en Petrópolis el 22 de agosto de 1975.

DILIOS - DAVID WENHAM

David Wenham como Dilios en "300" (Foto: Legendary Pictures / AFP)

David Wenham interpretó al soldado Dilios, el mejor amigo y compañero de armas de Leónidas. Después del filme, siguió en el mundo de la actuación con “Public Enemies” (2009), “Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole” (2014), “Lion” (2016), “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales” (2017), “Elvis” (2022), entre otros títulos.

El actor australiano nació en Marrickville, Nueva Gales del Sur, el 21 de septiembre de 1965. Él alcanzó la fama internacional en 2002 por su papel de Faramir en la trilogía de “El Señor de los Anillos”.

STELIOS - MICHAEL FASSBENDER

Michael Fassbender como Stelios en "300" (Foto: Legendary Pictures / AFP)

Michael Fassbender catapultó su carrera con el soldado Stelios en “300″, película con la que debutó. Tras alcanzar la fama actuó en una decena de producciones entre las que están “Hunger” (2008), “Fish Tank” (2009), “Inglourious Basterds” (2009), “Jonah Hex” (2010), “X-Men: primera generación” (2011), “Steve Jobs” (2015), “X-Men: Apocalipsis” (2016), “Alien: Covenant”, “Dark Phoenix” (2019) y más.

El actor y productor de cine nació en Heidelberg, Alemania, el 2 de abril de 1977. Asimismo, es piloto de automovilismo y compite en campeonatos internacionales desde 2017.

THERON - DOMINIC WEST

Dominic West como Theron en "300" (Foto: Legendary Pictures / AFP)

Dominic West dio vida en “300″ a Theron, uno de los antagonistas, pues acepta sobornos para dejar que se conquistara a su pueblo. Luego de este filme, apareció en “Hannibal Rising” (2007), “Centurión” (2010), “John Carter” (2012), “Pride” (2014), “The Square” (2017), “Tomb Raider” (2018), “The Crown” (2022-2023), entre otros.

El actor nació en Sheffield, Inglaterra, el 15 de octubre de 1969. Está vigente en la industria desde 1991.