Bárbara Najas ha publicado un valiente y necesario testimonio sobre un problema común pero que se pasa por alto: el acné. La actriz ecuatoriana subió una fotografía a Instagram donde muestra su problema en la piel y dio un poderoso mensaje de aliento para las personas que pasan por esa situación. La estrella de “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso” dio detalles de su condición médica.

Najas es una joven artista nacida el 21 de agosto de 1993 en Guayaquil, Ecuador. Su trayectoria ha ido en ascenso en los últimos años.

Se hizo más conocida cuando dio vida a la Nena en la serie de televisión “3 familias” de Ecuavisa. Pero antes, desde los 14 años, ya había dado sus primeros pasos en la actuación con obras de teatro.

Así, llegó a participar en las mencionadas producciones de Telemundo, en Colombia, donde trabajó junto a Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, entre otros consolidados actores.

¿CÓMO ES LA LUCHA DE BÁRBARA NAJAS CONTRA EL ACNÉ?

La actriz Bárbara Najas mostró su rostro con acné en Instagram como muestra de su lucha y de no sentir vergüenza de su condición. “Esta soy yo, sí, con granos”, se lee en la introducción.

“En diferentes etapas de mi vida he tenido que lidiar con esto y créeme que no ha sido nada fácil. He pasado por diferentes dermatólogos y solo se cura por temporadas, después vuelven a salir y tengo que saber llevarlo”, explicó la artista.

Dijo que muchas personas sufren este problema a diario que afecta el autoestima de las personas, pero sobre todo porque siempre hay otros que les hacen “sentir pésimo por tu aspecto”.

“Creo que es hora de valorar más lo que realmente somos, tener granos o cicatrices no nos hacen peores, hacer sentir mal a otros por su apariencia, eso si te hace desagradable”, finalizó.

¿CÓMO LE AFECTÓ EL COVID-19 A BÁRBARA NAJAS?

Bárbara Najas se contagio de COVID-19 en abril de 2021 y quedó con algunas secuelas como dolores de cabeza y no poder distinguir olores.

“Me he sentido tan mal que no he tenido ánimo de nada. Jamás pensé tener covid, no saben lo terrible que se siente el malestar, por favor usen mascarilla y cuídense mucho”, detalló en Twitter.