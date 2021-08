De las telenovelas más famosas en México al fisicoculturismo. Ese es el cambio de 360 grados que ha dado la actriz mexicana, Vanessa Guzmán, quien ha dejado el mundo de los sets de grabación y horas de aprendizaje de libretos para competir seriamente en el mundo de las pesas. Mira aquí cómo ha sido la transformación de la protagonista de “Soltero con hijas”.

Las redes sociales de Vanessa Guzmán han confirmado el tremendo cambio de imagen que ha sufrido en el último tiempo. Aunque claro, como todo giro repentino, muchos han criticado su nueva apariencia, tema que tiene muy despreocupada la artista, quien está decidida a competir de lleno en el mundo del culturismo.

“Si quieres puedes”, es la descripción de la fotografía de Vanessa Guzmán y que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen se ve cómo lucía en el 2013, con una figura bastante delgada, en comparación con lo que es ahora en donde luce una musculatura bastante desarrollada sobre todo en la zona de los tríceps.

¿CÓMO HA SIDO LA TRANSFORMACIÓN DE VANESSA GUZMÁN?

Pocos recordarán que Vanessa Guzmán ha participado en el concurso de Miss Universo allá por el año 1996. La intérprete, natural de Ciudad Juárez después del certamen de belleza recibió muchas propuestas para incursionar en el mundo de la actuación.

Vanessa Guzmán ha participado en una un gran número de telenovelas del país azteca, siendo la más reciente la serie “Soltero con hijas”, en donde comparte roles con el consagrado actor Gabriel Soto. Podemos decir, que esta ha sido de sus últimas experiencias en lo que a actuación se refiere.

Después de “Soltero con hijas”, la actriz mexicana determinó darle un nuevo rumbo a su vida. Vanessa decidió que ahora su nuevo mundo sería el de los ‘fierros’ y tras una serie de rutinas y una dieta estricta, ha podido ver los cambios en su cuerpo, un punto que a algunos no les ha caído nada bien.

Ha sido el último 31 de julio, en donde la actriz ha dejado ver su cambio en todo su esplendor. Ella compartió un video en donde se observa todo el proceso de su transformación, el cual le ha valido poder participar en el torneo Vallarta Bodyfit Contest, el cual se llevó a cabo en Puerto Vallarta, en la ciudad de Jalisco.

VANESSA GUZMAN RECIBE ELOGIOS POR SU CUERPO FITNESS

En la última competencia de culturismo, Vanesa pudo lucirse en la pasarela con un bikini color verde, el cual se puede visualizar en el video que ha publicado en su cuenta de Instagram. Ello le ha valido que sus seguidores se deshagan en elogios.

“De impacto”, “Diosa”, “Te ves genial”, “Pura disciplina”, “Hermosa”, “¡Brutal!”, “Te ves impresionante”, “Cuerpazo de impacto muy bien trabajado”, “Definitivamente la mejor”, “Te ves increíble”, son algunos de los comentarios que se pueden en leer en la cuenta oficial de la artista.

¿LA ACTRIZ SE ALEJARÁ DE LAS TELENOVELAS?

Para los seguidores de la actriz, hay una buena noticia tras su decisión de dedicarse a las competencias de fisicoculturismo. Vanessa Guzmán en una entrevista con ‘Ventaneando’ ha asegurado que “no se ha retirado como actriz”, pero que solo volverá cuando haya un proyecto que valga la pena.

“Traté de sacar la mejor versión de mí, todos saben que me gusta mucho el deporte, el fitness es algo que he realizado desde que empecé mi carrera, desde niña. Me ocupé en este tiempo y aclaro que no me he retirado como actriz, que mis proyectos siguen y que cuando venga el proyecto indicado, y que verdaderamente me haga regresar a la televisión, lo voy a hacer con toda la pasión y el gusto”, remarcó Guzmán.

Entre otras cosas, Vanessa Guzmán también ha revelado que no solo compite en el mundo fitness, sino que también está preparada para ser entrenadora. “También quise realizarme en lo personal y quitarme esa cosquillita que hace muchos años tenía de participar y concursar en eventos de fisiculturismo”, finalizó.

