Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más exitosas de la televisión. Su interpretación de Lucía Sanclemente en la telenovela “Café con aroma de mujer” le ha valido, una vez más, el reconocimiento del público.

En la reciente versión del programa que llevó el mismo nombre en 1944, la actriz interpreta el papel de villana. Su personaje se interpone entre Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (William Levy), y hace hasta lo imposible para mantenerlos separados.

Pese a que es la primera vez que Carmen Villalobos interpreta el papel de antagonista, noche tras noche sorprende a los televidentes con su magnífica actuación.

LA CANDENTE ESCENA DE CARMEN VILLALOBOS Y DIEGO CADAVID EN “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

La artista que encarna a Lucía Sanclemente en la novela de RCN es muy activa en sus redes sociales, cada noche que se trasmite un nuevo capítulo de “Café con aroma de mujer”, la intérprete no puede evitar comentar sobre lo que sucede en la telenovela.

Ahora que la ficción se encuentra en la recta final, el personaje interpretado por Villalobos está más desatado que nunca y una prueba de esto ha sido el giro que tomó la historia luego de que Lucía se besó apasionadamente con el villano de la historia, Iván Vallejo (Diego Cadavid), quien a su vez es el hermano de su esposo.

“Si el marido no la atiende que voltee a mirar para otro lado, ¿o no? En este momento soy televidente, ¿ustedes qué opinan?”, comentó Villalobos, quien estuvo muy pendiente de todas las opiniones de los fans de la serie.

“Ahora sí que la cosa está que arde”, “Seguimos en shock” o “Nada bueno puede suceder después de esto”, fueron algunas de las reacciones que generó la escena en la que Lucía e Iván se dejan llevar por la atracción sexual del momento.

¿QUÉ HARÁ CARMEN VILLALOBOS DESPUÉS DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

Ocho meses después de haber dado vida al primer personaje antagónico de su carrera, la histrión de 38 años le dijo adiós a Lucía Sanclemente el pasado 9 de julio cuando terminaron las grabaciones de la nueva versión de esta telenovela.

“Final, no va más. Bye, bye Lucía (…). ¿Saben qué reconfirmé con Lucía? Que si no nos valoramos y no nos queremos terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso jamás”, escribió la intérprete.

Carmen Villalobos dio a conocer qué hará tras el fin de “Café con aroma de mujer”, aunque no fue muy precisa, sí manifestó cuáles serían los proyectos que le llamaría la atención integrar.

“Me gustaría que fuera una serie, pero estoy abierta a oír propuestas”, manifestó la actriz, quien por el momento se ha tomado un descanso para estar al lado de su familia y la gente que ama.

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS NO VIÓ LA VERSIÓN ORIGINAL DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”?

La actriz colombiana reveló en una entrevista para el programa ‘Buen día Colombia’ que nunca llegó a ver la historia original de “Café con aroma de mujer” porque quería crear su propia versión de Lucía.

“Yo tampoco me vi la primera versión, pa mí yo me siento y la disfruto y digo: ‘¡Qué chévere está esta versión!’”, confesó la recordada Catalina de “Sin senos no hay paraíso”.

Asimismo, la artista manifestó que no puede estar más satisfecha con su participación en la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, a pesar del reto que suponía para todos los artistas.

“No ha sido fácil porque obviamente las comparaciones siempre existen, obviamente la gente habla siempre de la primera versión y, ojo mi gente, aquí no se trata de que queríamos superar o igualar la primera versión, esta es nuestra versión, esta es nuestra adaptación con un elenco maravilloso y a la gente pues le ha gustado un montón”, expresó la esposa del actor colombiano Sebastián Caicedo.