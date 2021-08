Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más exitosas de la televisión. Saltó a la fama en 2008 cuando interpretó a Catalina Santana en la telenovela “Sin senos no hay paraíso”, personaje que mantendría hasta el año 2019 con “El final del paraíso”. Este papel marcó un antes y un después en su carrera pues se convirtió en una de las intérpretes más queridas por el público de habla hispana.

MÁS INFORMACIÓN: Carmen Villalobos y otros cantantes que fueron acusados de maltrato animal

Villalobos debutó en la televisión en 1999 a la edad de 18 años en el programa de televisión infantil producido por Caracol Televisión, Club 10. Desde entonces, la actriz colombiana no ha parado de sumar logros a su carrera y cada proyecto que protagoniza se convierte en un verdadero éxito.

Hoy, a sus 38 años, Carmen Villalobos es toda una estrella de la televisión y las redes sociales. Si bien cada proyecto en el que participa le ha dejado satisfacciones laborales, como el más reciente “Café con aroma de café”, la actriz colombiana ha reconocido que cuando grabó la telenovela “Mi corazón insiste Lola Volcán” vivió una experiencia ‘desagradable’. ¿Qué más dijo la intérprete barranquillera? Aquí todos los detalles.

MÁS INFORMACIÓN: El drama que vive Carmen Villalobos por ser vegetariana

POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS CALIFICÓ COMO UNA EXPERIENCIA ‘DESAGRADABLE’ GRABAR “MI CORAZÓN INSISTE LOLA VOLCÁN”

Tras varios éxitos en su carrera, entre ellos “Sin senos no hay paraíso”, Carmen Villalobos fue convocada en 2011 para protagonizar la telenovela “Mi corazón insiste en Lola Volcán” y sin duda era una gran oportunidad, ya que por primera vez grabaría una producción fuera de su Colombia natal.

La actriz se encontraba muy emocionada y alistó las maletas para viajar a Estados Unidos sin imaginar lo que viviría los meses siguientes al estar tan lejos de todas las personas que más quería.

Carmen Villalobos protagonizó “Mi corazón insiste en Lola Volcán” junto a Jencarlos Canela. Si bien la experiencia vivida dentro del set de grabación fue inmejorable, las circunstancias personales que rodeaban su vida en ese momento no lo fueron tanto.

Mi corazón insiste en Lola Volcán es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en 2011 (Foto: Telemundo)

“Fue desagradable pero no como Lola sino porque era la primera vez que yo me iba fuera de Colombia a hacer un proyecto. Sebastián [su novio] estaba protagonizando una novela aquí en Colombia, no se pudo ir conmigo, y a mis papás no les dieron la visa, se la negaron tres veces. Entonces me tocó un proyecto completamente sola en un país que era nuevo, en una ciudad que yo no conocía”, confesó en una entrevista a Telefuturo de Paraguay.

Villalobos quiso dejar claro que el ambiente dentro set fue muy bueno y que guarda grandes recuerdos del trabajo, pero no deja de ser un sabor amargo al mirarlo en conjunto ya que se le hizo “muy difícil” afrontar el día a día estando tan sola.

“Yo trabajaba de lunes a sábado y el domingo lloraba”, confesó una década después.

En el elenco de la telenovela también se encontraban Ana Layevska, Gerardo Murguía, Carolina Tejera y Fabián Ríos en los roles antagónicos (Foto: Telemundo)

Recordemos que “Mi corazón insiste en Lola Volcán” es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Studios para Telemundo en 2011. Es una adaptación de la telenovela colombiana de Julio Jiménez, Yo amo a Paquita Gallego.

Estuvo protagonizada por Carmen Villalobos y Jencarlos Canela, junto con Ana Layevska, Gerardo Murguía, Carolina Tejera y Fabián Ríos en los roles antagónicos, y con la actuación estelar de la primera actriz Angélica María.

La telenovela fue un gran éxito y obtuvo varios reconocimientos pues ganó las categorías «Telenovela del año», «La pareja perfecta», «Protagonista favorito» «El mejor momento de la mala suerte» y «Mejor Banda sonora en una telenovela» en los Premios Tu Mundo.