Los Caballeros del Zodiaco es un anime de los años 80 que, hasta día de hoy, encandila a muchos fanáticos, manteniéndose vigente en el corazón de cada uno de ellos, que siguen esperando las novedades de la versión animada o en versión manga de Seiya.

Si bien el manga de Masami Kurumada viene publicándose en la historia denominada Next Dimension, el anime viene avanzando en la plataforma Crunchyroll con un nuevo formato. Sin embargo, los fans quieren también la versión animada con el estilo del fallecido Shingo Araki, en especial la continuación de la película Saint Seiya Overture, la cual quedó inconclusa.

Debido a ello, fans de Perú y México de este legendario anime han creado un corto animado al que han llamado ‘El Preludio de Pegaso’, que ha despertado el interés de varios fanáticos de este anime, incluido el ganador del récord Guinness, Jorge de Pegaso.

Cabe recordar que esta sería la continuación no oficial de la película Saint Seiya Tenkai-hen Josō ~Overture~ del año 2004, que fue la última con todo el staff original de Saint Seiya: Nobuo Yamada (música), Shingo Araki (dibujos), Seiji Yokoyama (BGM), Toru Furuya (voz de Seiya), entre otras personas.

Jorge de Pegaso, récord Guinness, se refirió al proyecto 'El Preludio de Pegaso', continuación de una película que quedó inconcluso en 2004.

“Si lo pude ver hace un par de días, y la verdad para ser un trabajo hecho por fans está bien hecho. Lógicamente tiene escenas que son imágenes con poco movimiento, pero esto se debe a que no es lo mismo animar algo en un estudio que se dedica a eso a que lo hagan los fans. En líneas generales me parece un video que cumple con las expectativas del fan que quiere entretenerse con una historia basada en la serie”, señaló Jorge de Pegaso respecto al proyecto.

“Otro punto bueno que resaltar es la música, ya que se ha usado la banda sonora clásica de Seiji Yokoyama que todos amamos y con la cual crecimos muchos. Me gustó mucho que se usen canciones de Nobuo Yamada que no son muy conocidas. Ya que generalmente se conocen más temas como Pegasus Fantasy o Blue Forever. Pero aquí se han usado temas del disco Song Collection de 1996, lo cual me agradó mucho”, añadió.





Puedes ver ‘El Preludio de Pegaso’, hecho por fanáticos, aquí: