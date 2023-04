Los Caballeros del Zodiaco es una serie que ha formado una gran legión de seguidores, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Existe mucha gente que ha crecido viendo las aventuras de Seiya y sus amigos.

A nuestras tierras llegó en el año 1994, por un canal local, desplazando al Chapulín Colorado, que en esa época ocupaba uno de los primeros lugares en preferencia de los niños.

Han pasado muchos años y la serie sigue vigente, con proyectos en camino y otros a punto de estrenarse; dentro del segundo grupo se encuentra la película en formato live action llamada Saint Seiya el Inicio.

Esta película se estrenó en todo el Perú y varios países de Latinoamérica el 27 de abril. Sin embargo, el fan más grande del mundo, Jorge Vásquez o Jorge de Pegaso, pudo ser parte de una función especial antes de su estreno.

El fundador de los dos museos de la franquicia, el fan club de habla hispana y ganador del Guinness World Record a la colección más grande del mundo, comentó a Perú21 sus impresiones sobre esta nueva adaptación live action del emblemático y querido anime.





“El otro día pude ver la película Saint Seiya el Inicio, fue en una función especial que me hicieron los amigos de Andes Films. Me sentía muy emocionado de que hayan pensado en mí para ver este tan esperado filme. La película puedo decir que me entretuvo mucho y me emocionaron los personajes. Está muy bien trabajada en la presentación de los personajes, sobre todo de Seiya y Athena, con personalidades que te hacen querer sus actuaciones”, comenta Jorge.

“Algo que me impresionó mucho es que tiene escenas dramáticas que te emocionan mucho, podría decirse que hasta son tragedias griegas”, agregó.

Respecto de las críticas que empezaron a surgir entre los fans del anime de Seiya y los caballeros de Athena, Jorge tiene una postura más conciliadora con la cinta, que apunta a volverse el inicio de una saga cinematográfica.

“La gente está muy temerosa de que la película se parezca mucho a Dragon Ball Evolution, pero debo decirles que deben estar tranquilos, pues dista mucho de la película de Goku, ya que esta última tiene chistes malos, pésimos efectos especiales, malas actuaciones y una trama ridícula. Por su parte, Saint Seiya el Inicio tiene buenas actuaciones, escenarios impresionantes, buenos diálogos, emotiva banda sonora y otras cosas que harán que la pases bien en el cine”, refirió el máximo coleccionista del mundo de este anime.

“Finalmente, les comentó que la distribuidora me dio la opción el elegir si ver la película en su idioma original subtitulada o doblada al español latino. Yo me fui por la segunda opción, ya que por un tema de nostalgia preferí escuchar la voz de Marcos Patiño como Ikki o de Maria Fernanda Morales como Athena. Todo un deleite para mis oídos”.





VIDEO RECOMENDADO