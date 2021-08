“American Horror Story” llega a la pantalla chica con la temporada 10. La serie estadounidense que cautivó a millones de personas desde el año 2011 traerá intrigantes episodios teniendo la participación estelar de Macaulay Culkin y el contorsionista Spencer Novich.

La serie que obtuvo 17 nominaciones a los premios Emmy tiene proyectado plasmar 10 capítulos para esta temporada, en donde según Ryan Murphy, productor general de la serie, mostrará al público algo innovador y fuera de lo común.

Asimismo, esta nueva entrega se dividirá en dos mini temporadas, los primeros seis episodios estarán ambientados en la ciudad costera ficticia de Massachusetts. Mientras que los últimos cuatro, pasarán a la segunda parte, Death Valley.

“AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE” FECHA DE ESTRENO EN ESTADOS UNIDOS

“American Horror Story: Double Feature” se estrena este miércoles 25 de agosto a las 10 p. m. vía FX. Mientras que en Hulu, servicio de streaming estadounidense, los capítulos de la temporada 10 se estrenarán al día siguiente, es decir el jueves 26.

“AMERICAN HORROR STORY 10”, ¿CUÁNDO SE ESTRENA EN LATINOAMÉRICA?

Los fanáticos de la serie de terror más vista de los últimos años podrán disfrutar de los nuevos capítulos de “American Horror Story” a partir del 31 de agosto vía Star+, el nuevo servicio de streaming de entretenimiento general y deportes de The Walt Disney Company dirigido al público adulto, que se lanzará en América Latina ese mismo día.

“AMERICAN HORROR STORY” TEMPORADA 10 FECHA DE ESTRENO EN ESPAÑA

Habitualmente en España las temporadas de la franquicia de Ryan Murphy se han visto a través de Fox; sin embargo, esta nueva entrega se estrenará en Star Disney+ el próximo 22 de septiembre.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 10 DE “AMERICAN HORROR STORY”

A través de un video teaser en su cuenta de Instagram, Ryan Murphy confirmó qué actores regresarán y quienes se unirán a “American Horror Story”.

Sarah Paulson

Evan Peters

Lily Rabe

Billie Lourd

Leslie Grossman

Kathy Bates

Angelica Ross

Finn Wittrock

Macaulay Culkin

A inicios de 2020, Sarah Paulson confirmó su participación en la nueva entrega del drama de antología. “Puedo confirmar que estaré en la próxima temporada, no tengo idea de que tratará, pero no volveré como un personaje invitado, seré un personaje central”, contó a The Wrap.

Pero el fichaje más comentado fue el de Macaulay Culkin, quien ha tenido breves apariciones en televisión como invitado y en una entrevista con la revista Esquire manifestó su deseo de volver a la actuación.

“AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE”: TRAILER OFICIAL

TODAS LAS TEMPORADAS DE “AMERICAN HORROR STORY”

“American Horror Story: Murder House”

“American Horror Story: Asylum”

“American Horror Story: Coven”

“American Horror Story: Freak Show”

“American Horror Story: Hotel”

“American Horror Story: Roanoke”

“American Horror Story: Cult”

“American Horror Story: Apocalypse”

“American Horror Story: 1984″