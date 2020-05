La décima temporada de “American Horror Story” aún no tiene sinopsis ni temática, pero una imagen compartida por el creador de la antología de horror Ryan Murphy hizo pensar a más de uno que la nueva historia se desarrollaría en una isla desierta o incluiría barcos fantasmas e incluso sirenas.

En su momento Murphy dijo a Deadline: "En cada temporada de Halloween, se me ocurre cuál es el ganador (tema) y ya se me ocurrió una idea para la temporada 10. Siempre hay los finalistas, y estoy como 'Hmm, ¿podría ser esto?' Coqueteamos con extraterrestres, coqueteamos con el espacio, coqueteamos con algunas cosas que eran más interesantes que otras”.

Sin embargo, todo parece indicar que la décima entrega de “American Horror Story”, ficción que ya tiene confirmada otras tres nueva temporadas, tendría que cambiar su temática incluso antes de revelarse de qué se trataba.

American Horror Story - Elenco de la temporada 10

¿POR QUÉ EL TEMA DE “AMERICAN HORROR STORY” 10 PODRÍA CAMBIAR?

El equipo de la serie de FX debía comenzar el rodaje de los nuevos episodios en mayo de 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus las grabaciones se paralizaron, la igual que más de un centenar de proyectos televisivos y cinematográficos.

“No sé qué pasará, porque buena parte de lo que íbamos a rodar tenía que hacerse en un momento muy específico, era una historia muy dependiente del clima”, dijo Ryan Murphy a The Wrap sobre la entrega ambientada en una zona costera.

Bajo ese nuevo escenario el showrunner de “American Horror Story” plantea dos opciones: “No sé si aceleraré otra temporada a esta (para sustituirla) o si me esperaré hasta el año que viene para poder rodar esta”.

"Por ahora, no he recibido ninguna llamada para informarme de si seguimos adelante con el plan de rodaje. Hasta que llegue ese día, todos estamos en una especie de pausa. No tengo ni idea, solo sé que era una temporada genial y que todos los actores están deseando hincarle el diente al material", contó al medio antes mencionado.

Sarah Paulson regresará para la temporada 10 de " American Horror Story" (Foto: FX)

ACTORES Y PERSONAJES DE “AMERICAN HORROR STORY” 10

El 26 de febrero de 2020, a través de un video teaser en su cuenta de Instagram, Ryan Murphy confirmó qué actores regresarán y quienes se unirán a “American Horror Story”.