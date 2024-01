Mostrar menos

El 2023 se despide, pero no sin antes dejarnos un reguero, no tanto de sucesos, sino casi de pólvora… para gallinazos, como diría Julio Ramón Ribeyro, que no solo de pan vive el hombre. Los recuerdos también alimentan y, cómo no, engordan nuestra comidilla del año, que esta vez será todo un gran banquete.