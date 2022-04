Si bien aún no está confirmado de forma oficial, todos los gamers amantes del deporte rey podrían disfrutar de la última entrega del simulador de fútbol de Electronic Arts, ‘FIFA 22′.

Y es que según Dealabs, este videojuego sería parte de los tres títulos que llegarán el próximo mes gracias al servicio de ‘PlayStation Plus’ para todos los poseedores de una PlayStation 4 y PlayStation 5.

Los otros dos títulos que llegarán bajo este servicio en mayo serían ‘Tribes of Midgard’ y ‘Curse of the Dead Gods’.

Cabe mencionar que en ‘FIFA 22′ no están presentes las selecciones de esta parte del continente. salvo Brasil y Argentina sin jugdores reales aunque con la camiseta y el escudo oficial.

Video análisis de ‘FIFA 22′

