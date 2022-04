Si bien hace unos días se había filtrado ‘Sonic Origins’, ha sido la misma SEGA la que ha confirmado el título, incluyendo lo que es su fecha de lanzamiento.

Lo primero que hay que mencionar, es que el título con el erizo azul será una recopliación de varias entregas: ‘Sonic the Hedgehog’, ‘Sonic the Hedgehog 2′, ‘Sonic the Hedgehog CD’, ‘Sonic the Hedgehog 3′ y ‘Sonic & Knuckles’.

Por otro lado, la fecha de lanzamientos de ‘Sonic Origins’ será el próximo 23 de junio y llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Pero esto no es todo, ya que también esta entrega ofrecerá las versiones clásicas de Genesis como las remasterizciones, y poder jugar con ‘Sonic’, ‘Tails’ y ‘Knuckles’, además de mucho más.

Nuevo tráiler de ‘Sonic Origins’