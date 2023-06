Tal y como viene siendo una costumbre se ha revelado la lista de títulos que estarán llegando de forma gratuita a todos los suscriptores al servicio de ‘PlayStation Plus Extra’ y ‘Deluxe’ de este mes, los cuales incluyen títulos de PlayStation 4, PlayStation5 y los clásicos de PS1 y PSP.

Los títulos que se podrán añadir a la biblioteca de cada gamer estarán disponibles desde el próximo martes 20. Aquí los compartimos.

‘FarCry 6’ (PS4/PS5).

(PS4/PS5). ‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge’ (PS4/PS5).

(PS4/PS5). ‘Rogue Legacy 2′ (PS4/PS5).

(PS4/PS5). ‘Inscryption’ (PS4/PS5).

(PS4/PS5). ‘Soulstice’ (PS5).

(PS5). ‘Tacoma’ (PS4).

(PS4). ‘Deus Ex: Mankind Divided’ (PS4).

(PS4). ‘Killing Floor 2′ (PS4).

Pero eso no es todo, ya que el mismo día llegará una versión de prueba de ‘WWE2K23’ junto a una gran cantidad de títulos independientes revelados por la cuenta de Twitter de PlayStation UK como ‘Lonely Mountains: Downhill’, ‘Vampire: The Masquerade’, ‘A Hat in Time’, ‘Carto’, ‘Forager’, Dodgeball Academia’, The Wild at Heart’, ‘Redout 2′, ‘Thief, MX vs ATV Legends’, ‘My Friend Peppa Pig’, ‘DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace’ entre otros, aunque estos no fueron confirmados por el comunicado oficial de PlayStation.

Y como plus a todo esto, para los gamers del nivel ‘Deluxe’ llegaran ‘Killzone: Liberation’ (PSP), ‘Worms’ (PS1) y ‘Herc’s Adventures’ (PS1).

Video análisis de ‘FarCry 6’