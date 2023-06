Tal y como estaba anunciado, se desarrolló el una edición más del ‘Summer Game Fest’, evento que presentó muchos títulos junto a grandes novedades y sorpresas, como fechas de lanzamientos y nuevos videojuegos que hasta ahora eran guardados bajo siete llaves. Así pues, aquí les traemos los principales anuncios del evento.

‘Prince of Persia: The Lost Crown’

El primer título en mostrarse fue lo nuevo de Ubisoft, ‘Prince of Persia: The Lost Crown’. Este título que llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC el próximo 18 de enero del próximo año.

‘Mortal Kombat 1’

Si el primer título fue toda una grata sorpresa, lo siguiente demostró que el ‘Summer Game Fest’ va en serio. Y es que se pudo apreciar lo que es el primer tráiler oficial de ‘Mortal Kombat 1’ con escenas mismas del juego. Pero eso no es todo, ya que además se reveló que el título saldrá a la venta el próximo 19 de setiembre en formato multiplataforma y que Jean Claude Van Damme interpretará a ‘Johnny Cage′.

‘Exoprimal x Street Fighter VI’

Los títulos de las compañías japonesa siempre nos sorprenden, y más aún con las sorpresivas colaboraciones con las que uno puede encontrarse. Un claro ejemplo de esto, es ‘Exoprimal x Street Fighter VI’. La sorpresiva colaboración agregará a ‘Mecha-Ryu’ y ‘Mecha-Guile’ en el juego de lucha contra dinosaurios.

‘Witchfire’

Otra de las sorpresas fue la presentación del nuevo título del estudio People Can Fly, ‘Witchfire’, el cual llegará de forma exclusiva a PC vía Epic Games Store. Además, tendrá un acceso anticipado desde el próximo 20 de setiembre, aunque su fecha de lanzamiento aún no ha sido revelada.

‘Sonic Superstars’

SEGA y ‘Sonic’ no se podían perder este evento, por lo que desde la compañía nipona revelaron un nuevo título, ‘Sonic Superstars’. En este título, el viaje de ‘Sonic’ y sus amigos comenzará en las hermosas ‘Islas de la Estrella del Norte’, un lugar místico que ofrece entornos nunca vistos, así como una misteriosa historia, esto sin dejar de lado a enormes criaturas, emocionantes aventuras y malvados planes del ‘Dr. Eggman’. ‘Sonic Superstars’ se lanzará en formato digital y físico en el cuarto trimestre de 2023 en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, la familia de consolas Nintendo Switch y PC.

‘Lies of P’

La historia de ‘Pinocho’ también se dejó ver en un nuevo tráiler, el cual además de poder apreciar nuevas secuencias de juego, se oficializó lo que es la fecha de lanzamiento del título, Así es, desde el próximo 19 de setiembre todos los gamers podrán jugarlo en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Como plus a esto, se anunció que ya hay una versión de prueba en todas las tiendas digitales en las que se lanzará el videojuego.

‘Sand Land’

Una de las sorpresas del evento fue la presentación del título de Bandai Namco, ‘Sand Land, el cual está basado en el manga japonés, escrito e ilustrada por Akira Toriyama. Ahora, y de la mano de la compañía japonesa, tendrá su propio videojuego para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC.

‘Marvel’s Spider-Man 2’

Una de las grandes sorpresas fue el hecho de que se revelará la fecha de lanzamiento de ‘Marvel´s Spider-Man 2’, algo que no sucedió en el evento propio de Sony, el ‘PlayStation Showcase’. Así es, el título de Insomniac Games llegará el próximo 20 de octubre y será exclusivo de la PlayStation 5.

‘Crash Team Rumble’

Otra de las gratas sorpresas fue la revelación del tráiler de lanzamiento de ‘Crash Team Rumble’. Así es, el título de Activision llegará el próximo 20 de junio y desde ya podemos saber que tendremos formatos de temporadas, nuevos mapas y personajes, además de modos de juego.

‘Final Fantasy Ever Crisis’

Otras de las compañías que estuvo presente en el ‘Summer Game Fest’ fue Square Enix, la cual presentó un nuevo tráiler de ‘Final Fantasy Ever Crisis’, un nuevo título de su franquicia estrella. Y si bien aún no tiene fecha de lanzamiento oficial, ya hay un registro para una fase de prueba cerrada entre el 8 y 28 de este mes. El título será exclusivo para el sistema operativo de Android.

‘The Lord of The Rings: Return to Moria’

Otra de las gratas sorpresas fue la revelación del tráiler de ‘The Lord of The Rings: Return to Moria’, el cual además reveló lo que será el sistema de juego del título. Cabe recordar que este videojuego llegará a finales de año para consolas de actual generación y PC, vía Epic Games Store.

