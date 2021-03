No es nada extraño que las compañías desarrolladoras de videojuegos quieran llevar sus franquícias al mercado de los celulares, y de esta forma lograr captar una mayor audiencia, como lo ha hecho Activision.

Y es que la compañía americana, muy aparte de llevar ‘Call of Duty’, muy pronto estará lanzando ‘Crash Bandicoot: On The Run’ para dispositivos Android e iOS.

King Digital Entertainment, la división de Activision anunció que este título ya cuenta con fecha de lanzamiento: 25 de marzo, y será totalmente gratis.

Detalles aparte, la versión de ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’ para saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch llegará el 12 de marzo.

VIDEO RECOMENDADO

Video análisis de ‘Crash Bandicoot 4: It’s About Time’