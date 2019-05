'Tom Clancy´s The Division 2': Nuevas misiones llegarán desde el próximo 16 de mayo [VIDEO]

Ubisoft anunció que el reto más grande para los jugadores de 'Tom Clancy’s The Division 2' dará inicio el próximo 16 de mayo, cuando 'Operation Dark Hours' esté disponible como la primera misión para ocho jugadores del título.

Esta misión estará disponible para los 'Agentes' que han alcanzado el 'World Tier 5' y obtenido una puntuación de equipo de por lo menos 490, 'Operation Dark Hours' es una prueba de trabajo en equipo y de habilidades sin precedentes. Aquí, los 'Agentes' serán llevados al aeropuerto nacional de Washington, lugar dominado por los 'Black Tusks', para recibir tropas nuevas y suministros. 'Operation Dark Hours' enfrentará a los usuarios contra algunos de los jefes más difíciles del juego, apoyados por la tecnología más avanzada que los 'Black Tusks' han desplegado hasta ahora.

Los jugadores que logren superar estos retos recibirán diversos premios, incluyendo nuevos sets de equipo y un arma exótica. Además, todos los usuarios que completen la misión, ganarán un ícono de su clan y un trofeo para el espacio del mismo.

Adicional a ello, una recompensa especial aguarda al primer equipo de jugadores que complete 'Operation Dark Hours' tras su estreno: serán inmortalizados dentro del juego, ya que la fotografía de su equipo y los nombres de los usuarios que lo conforman serán mostrados en la Casa Blanca, donde los demás jugadores podrán verlos.

'Tom Clancy’s The Division 2' ya se encuentra disponible para PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X y Windows PC.