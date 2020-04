Si bien hace poco tiempo se retrasaba el lanzamiento de ‘The Last of Us Part II’ de forma indefinida, el día de hoy Sony ha revelado su nueva fecha oficial de lanzamiento, pero el detalle es que no llegará solo, ya que ‘Ghost of Tsushima’ saldrá a la venta casi a la par.

Sony ha revelado de forma oficial que ‘The Last of Us Part II’, título desarrollado por Naughty Dog, saldrá a la venta el próximo 19 de junio.

Mientras que ‘Ghost of Tsushima’, el videojuego desarrollado por el estudio Sucker Punch, estará saliendo a la venta el próximo 17 de julio.

Fuera de esto, solo queda esperar un poco más y poder disfrutar de estos dos grandes títulos que cerrarán en gran forma el ciclo de vida de la PlayStation 4.

