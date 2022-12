Hablar de ‘Dead Space’ es recordar una franquicia que supuso un soplo de aire fresco al género del terror y survival, y ahora gracias a Glen Schofield junto al estudio Striking Distance Studios nos trae de regreso toda esta magia con ‘The Callisto Protocol’, pero con ciertos cambios y alejándose de ciertos géneros de moda.

El título de Striking Distance Studios ofrece una intersante trama con un gran apartado gráfico y jugable.

OSCURO COMO EL ESPACIO

Es innegable el hecho de comprar ‘The Callisto Protocol’ con la ahora franquicia de Electronic Arts, y es que tenemos un juego de acción, suspenso, terror en tercera persona y con una ambientación muy similar, aunque hay que mencionar que diversas mecánicas de juego nos recuerdan más a ‘The Last of Us’, esto gracias al muy bien planteado sistema de combate cuerpo a cuerpo y sigilo e infiltración.

Aquí no tendremos sistema de coberturas ni buscaremos amputar piernas o brazos, la base de todo es el esquive moviendo la palanca hacia un lado, atrás para bloquear y la medición de tiempos para atacar. Algo que se explica en los primeros momentos del título y en gran manera, y que implicará leer y estudiar bien los movimientos de los enemigos, es decir saber cuando atacar y cuando defender o esquivar para hacer el contraataque.

Sumado a esto, y conforme vayamos avanzando, se nos abrirán una serie de posibilidades o habilidades como un guante para usar la telequinesis, y que ampliarán las mecánicas de juego notablemente, sobre todo haciendo uso de los mismo escenarios, y teniendo presente que el juego resulta de por sí difícil en su modo ‘normal’.

VIEJA ESCUELA

Ahora bien, los títulos en la actualidad son enormes, de ‘mundo abierto’, y este no es el caso de ‘The Callisto Protocol’, el cual podría ser considerado como ‘lineal’ sin ser esto negativo en ningún momento. Es más, la historia de nuestro personaje se enlazará con la de otros pero siempre controlando al mismo protagonista. Una aventura guiada en la que, salvando uno que otro camino para dar con algún objeto o secreto, deberemos ir de un punto ‘A’ a uno ‘B’ con algunos detalles, como romper el suelo o deslizarse por un sendero esquivando objetos, entre otros.

Si bien los enemigos serán todo un reto, solo contaremos con dos jefes.

TRAMA

La historia de ‘The Callisto Protocol’, sin ser ‘rompedora’, atrapa desde el inicio. Es una en la que, conforme vayamos investigando, nos toparemos con hechos oscuros más horrendos que los anteriores. Esto se dará gracias a los coleccionables que iremos encontrando en nuestro camino y que nos permitirán conocer el trasfondo de todo.

Un detalle a tener presente y que le bajan un par de peldaños al puntaje final, son el escuchar los audios que encontremos a nuestro paso, los cuales romperán la acción y ritmo que el juego imprime, como también los excesivos pasadizos angostos, los cuales buscan delimitar zonas o tiempos de carga.

DE MIEDO

Pasando al apartado gráfico, el título de Striking Distance Studios ofrece grandes momentos y otros en los que se apreciar detalles de la generación anterior. Pero en general el trabajo del estudio es para el aplauso. Y ni que decir del modelado desarrollado en los personajes, sus rostros y voces (versión orignal): Josh Duhamel (’Transformers), Karen Fukuhara (’The Boys) y Sam Witwer (’La Niebla). Tal vez el único detalle es la sincronización labial con el audio en español de los personajes.

Con relación al apartado sonoro, este goza del mismo nivel que el gráfico, genial por sus cuatro lados. En todo momento los ruídos, efectos, y demás detalles nos meterán de lleno en el juego, uno en donde la tensión estará presente a cada paso que demos.

A TENER PRESENTE

Hay que mencionar que ‘The Callisto Protocol’ cuenta con un modo ‘calidad’ y otro de ‘rendimiento’, los cuales buscan lograr alcanzar los 30 y 60 cuadros por segundo de forma respectiva, como también la implementación del HDR.9

El título de Striking Distance Studios posee también un modo fotográfico.

CONCLUSIÓN

‘The Callisto Protocol’ gusta por diversos factores, pero principalmente por ser un título como los de antes y que prácticamente ya no se desarrollan. Una aventura de unas quince horas espectaculares y que no cuenta con mapa. ¿Tiene fallos?, si, como la falta de rejugabilidad o la casi ausencia de ‘jefes’, pero esto no es excusa para disfrutar de una gran aventura de terror espacial, de las que uno gozaba años atrás en PlayStation 3 y 360, pero con un apartado gráfico actual. Queremos la secuela ya.

El análisis de ‘The Callisto Protocol’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Striking Distance Studios para consola Playstation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStarion 4, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Striking Distance Studios

• GÉNERO: Acción, Terror

• DISTRIBUIDOR: Striking Distance Studios

• PUNTAJE: 9

Video análisis de ‘The Callisto Protocol’