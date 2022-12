Techland siempre ha trabajando en mejorar ‘Dying Light 2′, ya sea por medio de parches para limar asperezas y eliminar errores, contenido nuevo para el juego, como trajes y el nuevo juego plus.

Después de nueve meses, la desarrollodra nos trae el nuevo contenido descargable, ‘Bloody Ties’. La primera gran expansión del videojuego la cual nos sitúa en una nueva trama que incluye un club de lucha clandestino y unos cuantos personajes nuevos. También hay muchos combates, por supuesto, pero aunque esta expansión mantiene tus armas en movimiento, creo que no aporta nada especialmente fresco a ‘Old Villedor’. Más que eso, da la sensación de que se está preparando para algo más grande, pero no aporta mucho más que una misión secundaria extendida.

Si bien el nuevo contenido brinda cierta novedad al juego base, se plantea como una gran misión secundaria.

EL GRAN CIRCO

‘Bloody Ties’ es una expansión la cual uno puede afrontar cuando le apetezca. Es una historia paralela a los acontecimientos principales. ‘Aidan’ es llamado por un misterioso desconocido para participar en las pruebas de un club de lucha clandestino en ‘Villedor′’ El ‘Carnage Hall’, una arena imponente: un teatro de la ópera rehecho como un coliseo romano para que gente de todo tipo luche. Allí conocerás al antiguo campeón del lugar, ‘Ogar’ a su hijo ‘Ciro’ al brutal jefe actual ‘Skullface’, a la líder de ‘Carnagae Hall’, ‘Astrid’, y a otros personajes de este tipo mientras te involucras en una historia de lucha, gloria, venganza, familia y política por debajo de la mesa.

¿NOVEDADES?

La lucha es realmente el componente central de ‘Bloody Ties’. Al fin y al cabo, es una historia construida en torno al combate de gladiadores.Te enfrentas a retos de todo tipo mientras asciendes por las filas de ‘Carnage Hall’ junto a ‘Ciro’, pero los combates no son muy diferentes de los habituales al juego base. Hay muchos combates que se basan en hacer aniquilar a todos tus oponentes humanos bastante normales, en abatir una cantidad alarmante de zombis e infectados, o simplemente en sobrevivir.

Pero todo se pone un poco más interesante con un puñado de nuevas variantes de enemigos y subobjetivos ocasionales parecidos a montar un espectáculo en el tema de la ópera. Y como la mayor parte de la acción tiene lugar en el ‘Carnage Hall’ o en lugares similares, no hay muchas oportunidades de hacer parkour, que es la mitad de la diversión de ‘Dying Light 2′ en primer lugar. Hay cosas como los desafíos de los puntos de control y las carreras que se pueden disfrutar fuera de la historia principal, pero no son muy diferentes de los desafíos del juego principal.

CONCLUSIÓN

‘Bloody Ties’ tiene buenas y malas características. Lo bueno es que puedes jugar al contenido cuando quieras. Lo malo es que si ya estás cerca del final del juego, probablemente no vas a sacar mucho ‘loot’ (tesoros) del mismo, desde luego no más fuerte que lo que tienes.

‘Dying Light 2: Bloody Ties’. es más de lo mismo. La arena de gladiadores de ‘Carnage Hall’ está muy bien, pero no hay muchas cosas aquí para las que no estés preparado con un tiempo considerable en el juego principal. Además, no hace mucho para cambiar las cosas o dejar un efecto que cambie algo en el juego principal. Es más bien una misión secundaria muy larga con una localización interesante.

El análisis de ‘Dying Light 2: Bloody Ties’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Techland.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStarion 4, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Techland

• GÉNERO: Aventura, Acción

• DISTRIBUIDOR: Techland

• PUNTAJE: 8

Tráiler de lanzamiento de ‘Dying Light 2: Bloody Ties’