No cabe duda que el mundo de los juegos independientes puede ofrecernos interesantes propuestas, como la de ‘Raji: An Ancient Epic’, un título desarrollado por Nodding Heads Games, el cual está basado en la mitología hindú, sitúandonos en medio de un conflicto entre demonios y dioses.

UN POCO DE HISTORIA

Aquí, los demonios buscan vengarse tras ser humillados por los dioses en la última gran guerra, desarrollada hace ya más de mil años. Para esto, han invadido el reino de los humanos para destruírlos y de esta forma ofender a los dioses. Ante esto, las divinidades han elegido a ‘Raji’ para luchar contra ellos y mantener el equilibrio. Es así como da inicio esta aventura, en donde guiaremos a la protagonista por hermosos parajes mientras además deberá buscar y rescatar a su hermano raptado por los demonios.

El título del estudio indú goza de un muy buen trabajo.

PRIMEROS PASOS

A primera vista, podemos ver como ‘Raji: An Ancient Epic’ es un juego enfocado en el género del combate (‘Hack and Slash’) con vista isométrica (cámara) y que nos hace recordar a otros juegos como ‘Prince of Persia’ y ‘Darksiders Genesis’. Además, ‘Raji’ cuenta con una gran agilidad para el combate, fuera de ser una gran acróbata, ya que podrá trepar pilares, saltar abismos, correr por las paredes y más.

Otro detalle que llama tremendamente la atención es la limpieza de la interface, ya que solamente veremos los niveles de energía de nuestros enemigos, aparte del nuestro claro está, en forma de círculos debajo de cada personaje. Y si tenemos en cuenta la distancia de la cámara, esto podría asociarse a que somos vigilados por los dioses, ‘Durga', la diosa de la guerra, y ‘Vishnu’, quienes narran la historia, y que nos ayudarán otorgándonos diversas armas como un tridente, el ‘Trishula’ (lanza), un arco y flecha como ‘Aloy’ (‘Horizon’), y claro, no podía faltar una espada y su escudo.

‘Raji: An Ancient Epic’ utiliza una vista aérea, como si los dioses observarán nuestro camino.

Las mecánicas del juego son las de un título de plataformas y acción, todo en forma lineal, y que mediante diversos tapices se nos irá contando la trama del videojuego. El combate estará planteado por una serie de combinaciones a los que les hace falta cierta profundidad, ya que todo será esquivar, ataque débil y fuerte, aunque me parece más interesante el poder escalar paredes durante los combates para atacar a nuestros enemigos o rodear las columnas para crear ataques con mayor fuerza.

GRÁFICA Y SONIDO

Gráficamente es vistozo, llamativo, y que nos presenta en gran forma la cultura de la India. Todo está lleno de color y goza de una pantalla clara y nítida. Y si bien se puede jugar de forma portátil en la versión de Nintendo Switch, es mucho mejor jugarlo en una televisión.

En lo referente al apartado sonoro, su banda sonora es simplemente espectacular. Cada uno de los temas que nos acompañarán en nuestro viaje es un claro ejemplo de lo que puede lograr combinando lo artístico, lo visual y lo sonoro. En lo referente al doblaje, ‘Raji’ llega en inglés con subtítulos en español, por lo que nadie se perderá ningún detalle.

Ahora bien, si aún tienes alguna duda de este título, he dejado para el final un detalle y que tiene que ver con las escenas que narran la historia, con escenas cinemáticas. Y es que estas están planteadas como un exquisito trabajo de marionetas con títeres de sombras.

La historia de ‘Raji: An Ancient Epic’ es narrada usando marionetas.

CONCLUSIÓN

Para terminar este análisis, debo decir que ‘Raji: An Ancient Epic’ me ha sorprendido, llegando a ser uno de los títulos más llamativos de esta generación que termina. Sus murales, diseños, colores, todo resulta muy vivo. Destaca su rendimiento, y deja en claro que todo funciona y muy bien, aunque a sus combates les hace falta una mayor profundidad y tal vez, en más de una ocasión, un salto fue una muerte absurda debido a la perspeciva del juego. Pero por todo lo demás, el trabajo de Nodding Heads Games en esta épica historia basada en la cultura hindú resultó increíble.

El análisis de ‘Raji: An Ancient Epic’ fue desarrollado gracias a una copia para PlayStation 4 que nos fue enviada.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4

• DESARROLLADORA: Nodding Heads Games

• GÉNERO: Acción, Aventura

• DISTRIBUIDOR: Nodding Heads Games

• PUNTAJE: 8.5

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘Raji: An Ancient Epic’

