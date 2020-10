No hay duda alguna que el COVID-19 ha pasado factura a la industria de los videojuegos, al igual que a otras más, ya que diversos títulos como ‘Far Cry 6’ y ‘Rainbow Six Quarantine’ han visto retrasar su fecha de lanzamiento.

Esto se ha confirmado durante la junta de inversionistas de Uibisoft, evento en el que la compañía francesa ha confirmado que en el caso de 'Far Cry 6′ no saldrá a la venta el próximo 18 de febrero del 2021, sino que lo hará en algún momento entre abril de 2021 y marzo de 2022.

En el caso de ‘Rainbow Six Quarantine’, si bien este título no contaba con una fecha oficial para su lanzamiento, ha sufrido el mismo problema que 'Far Cry 6′.

Es por esto que ahora, durante el cuarto año fiscal de la compañía gala, tendremos los lanzamientos de 'Prince of Persia: The Sands of Time Remake′ y de 'Riders Republic′, los cuales saldrá a la venta el 21 de enero y el 25 de febrero respectivamente.

