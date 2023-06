Cada vez que tenemos un nuevo título de ‘Final Fantasy’ es un momento grande para la industria. No por nada es una de las sagas más longevas y laureadas de toda la historia, por lo que ‘Final Fantasy XVI’ marca un nuevo inicio de la franquicia.

El título de Square Enix es una gran exclusiva para la PlayStation 5 de Sony.

EL ORÍGEN

Es emocionante hablar de la línea principal por que esto significa la nueva línea jugable y como va a trabajar la marca en el futuro. ‘Final Fantasy XVI’ sigue la línea de ser un ‘action RPG’ pero con un enfoque casi en su totalidad en el combate. Este es un ‘Final Fantasy’ muy diferente por que no solo depende del nivel de nuestro personaje, sino también de nuestra habilidad en los mandos, consiguiendo ser un juego que exige mucho y que premia a los jugadores más dedicados.

‘Final Fantasy XVI’ se desarrolla en ‘Valisthea’, un amplio continente que está regido por varios reinos en conflicto. Nuestro protagonista, ‘Clive Rosfield’, es el escudo de ‘Rosaria’, protector del dominante de ‘Fénix’ y pieza fundamental en la historia. Aquí aparece un concepto interesante y muy usado en la cultura japonesa: El ‘dominante’, que es el receptáculo de una de las clásicas invocaciones del juego. La historia le da una principal atención a estos personajes ya que son parte fundamental del conflicto y funcionan como motor político y social de cada región perteneciente a ‘Valisthea’.

Como se mencionó anteriormente, ‘Clive’ es el protector ‘Joshua’, el dominante de ‘Fénix’ y aquí empieza el primer arco argumental. Con la muerte del ‘dominante’, ‘Clive’ tiene que buscar respuestas y encontrar al culpable, lo que compone uno de los mejores arcos iniciales que he visto en los últimos años. No solo por la conclusión, sino por el desarrollo. ‘Final Fantasy XVI’ respeta mucho el legado de los personajes y se ve reflejado en la representación de las fases del duelo.

Luego se podría decir que entra a una etapa de transición al siguiente arco que habla del conflicto general contra las demás naciones. ‘Clive’ no solo quiere destruir los cristales madre y vengar a sus aliados, si no también entender que paso con su familia y sobre todo, con ‘Joshua’.

ENSAMBLE

En la estructura, ‘Final Fantasy XVI’ es un juego clásico y lineal. El mundo de ‘Valisthea’ se divide en varias zonas bastante amplias pero están muy lejos de ser un mundo abierto. Esto creo que es correcto porque se siente que está bien estructurado y que todo fue construido con esta idea en mente. No todos los juegos necesitan ser un mundo abierto y desde luego ‘Final Fantasy’ no. Si bien la entrega anterior utilizó esta fórmula, la parte importante era el tramo final del juego que era muy lineal.

Si bien ambos arcos argumentales funcionan bien, el ritmo entre ellos es muy importante. ‘Final Fantasy XVI’ comete algunos errores sencillos en la coherencia narrativa y las acciones que vemos en pantalla. Claro, no es algo grave pero existe y puede hacer que muchas partes se sientan bastante lentas y aburridas.

GRAN ODISEA

La aventura tiene una duración que depende mucho del tipo de jugador que somos. Existen algunas misiones secundarias muy sencillas y otras actividades como caza de monstruos únicos. Estas actividades sufren de ser muy simples en su mayoría y sufren de coherencia espacial.

Es bastante curioso que tengamos misiones que te hablan de largas distancias y en su desarrollo se traducen en unos cuantos pasos. Aquí ‘Final Fantasy XVI’ deja en evidencia el reducido tamaño del espacio jugable, que no es ni de lejos el más grande visto en la saga, menos para los estándares actuales.

La parte más importante de la aventura son las batallas contra jefes, desde el inicio en la batalla de ‘Ifrit’ vs ‘Fénix’ o ‘Ifrit’ vs ‘Bahamut’, ‘Final Fantasy XVI’ está diseñado para lucir espectacular. Si bien algunas parecen solo acciones ‘QTE’ (‘quick time events’) y no una batalla como tal, es alucinante ver los detalles y particular raíz de la batalla. Hasta este momento, no existe videojuego con tal nivel de espectacularidad que este.

SE LUCE

Quizás esta decisión se tomó para priorizar la estabilidad y la calidad visual. ‘Final Fantasy XVI’ se ve bonito y luce genial. El enfoque dinámico funciona de maravilla con la nueva identidad de la franquicia. Quizás el modo rendimiento a 60 cuadros por segundo no sea tan estable, pero se siente la velocidad en las batallas y eso se agradece.

La banda sonora es alucinante, como es de esperarse. No existe juego de ‘Final Fantasy’ que decepcione. Si bien tengo problemas con una pelea en particular, creo que el juego en su mayoría está muy bien musicalizado y aquí también tenemos un tópico en donde podríamos decir que es insuperable en este 2023.

AIRE LATINO

Punto aparte y sobresaliente para el doblaje latino. Para ‘Final Fantasy XVI’, el doblaje inglés es el principal, pero pido que le den una oportunidad ya que hay momentos muy intensos donde la dirección de actores y la interpretación es sobresaliente.

CONCLUSIÓN

‘Final Fantasy XVI’ es un viaje bastante completo y que se traduce en “Final Fantasy ha vuelto”. El trabajo hecho por el equipo de Naoki Yoshida es impecable. Si bien por momentos se nota que Square Enix le dio este proyecto como prueba y no un presupuesto tan grande como con ‘Final Fantasy VII Rebirth’, se nota que la confianza va a ser recompensa. No solo espero el siguiente trabajo de Yoshida como productor sino ver cuál es el siguiente paso en la franquicia principal. Un juego completamente recomendado.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5

• DESARROLLADORA: Square Enix

• GÉNERO: Acción, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 10

Tráiler de ‘Final Fantasy XVI’