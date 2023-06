Nuevamente el erizo más famoso del mundo de los videojuegos vuelve a la carga actualizando una de las recopilaciones mas completas y competitivas lanzada en el aniversario número 32 de la franquicia. ‘Sonic Origins’, título que fue inicialmente lanzado en el año 2022, regresa en esta oportunidad como ‘Sonic Origin Plus’.

Desarrollado y producido por SEGA para la PS4, PS5, Xbox One, Series S/X, Nintendo Switch y PC. ‘Sonic Origins Plus’, llega a nuestras consolas y PC a modo de expansión de lo ya antes disfrutado en ‘Sonic Origins’. Con una serie de sorpresas y adiciones que no solos eran el deleite de los seguidores de la franquicia sino también de cualquier videojugador retro.

El añadido a la colección llega con grandes novedades y sorpresas.

SUMANDO

En esta oportunidad ‘Sonic Origins Plus’ adiciona a la posibilidad de elegir entre ‘Sonic’ y ‘Knuckles’ en las entregas iniciales a la carismática y dulce ‘Amy Rose’. Sin duda un personaje más que entrañable que ahora por primera vez puede disfrutarse en títulos ‘Sonic the Hedgehog 1, 2′, ‘Sonic 3′ The Hedgehog & Knuckles’ y ‘Sonic CD’.

La bienvenida de ‘Amy Rose’ a los primeros títulos de la franquicia no solo potencian notablemente la experiencia de juego, regalándonos la posibilidad de poder disfrutar con un nuevo protagonista sino también hacen realidad las ilusiones de muchos de los seguidores de la misma a través del mundo del erizo azul.

El añadido a la colección llega con grandes novedades y sorpresas.

ANIVERSARIO

‘Sonic’ cumple 32 años este 23 de junio del 2023 y que otra manera de rendir un distinguido homenaje ampliando el catálogo de títulos de ‘Sonic Origin’. Una muy buena cantidad de extras que consolidan nuevamente a esta entrega como uno de los más completos recopilatorios en la historia del erizo azul mas veloz del mundo de los videojuegos.

Un título que de por sí solo ya constituye una muy preciada adición a esta antológica entrega. Sobre todo, a uno de los personajes que formaron parte de los grandes referentes dentro de la escena gamer noventera. Nos referimos a ‘Sonic’ el erizo y compañía.

El añadido a la colección llega con grandes novedades y sorpresas.

LA NOVEDAD

‘Sonic Origins’ ya se nos presentaba como recopilatorio de títulos ya vistos, títulos que ya incluían cada uno los modos de juego clásico y aniversario. Todos con un sinnúmero de desafíos y extras que extendían las horas de juego y sobre todo una gran cantidad de retos.

Ahora en ‘Sonic Origins Plus’ podremos disfrutar de títulos del amplio catálogo de la mítica Game Gear. Consola portátil de la compañía Sega lanzada en Japón en el año 1990 y que contaba con la particularidad de contar con pantalla a color.

A este nuevo catálogo se unen títulos como: ‘Sonic The Hedgehog’, ‘Sonic The Hedgehog 2′, ‘Sonic Chaos’, ‘Sonic Drift’ (título de carrera de pequeños karts), ‘Sonic Spinball’ (incursión de ‘Sonic’ en los títulos de mecánicas de pinball), ‘Sonic The Hedgehog Triple Trouble’, ‘Tails Skypatrol’, ‘Tails Adventure’, ‘Sonic Labyrinth’, ‘Sonic Blast’ y ‘Dr. Robotnik´s Mean Bean Machine’.

Con un total de 15 títulos de la saga Sonic lanzados para la Game Gear, ‘Sonic Origins Plus’ nos sumerge en una antología más que completa de la incursión del erizo más rápido de los videojuegos en el mundo de las consolas portátiles.

El añadido a la colección llega con grandes novedades y sorpresas.

VISUAL Y TÉCNICO

Dentro del apartado grafico ‘Sonic Origins Plus’ goza de las mismas opciones y especificaciones del ‘Sonic Origins’ lanzado en el 2022. Como la posibilidad de poder alternar entre el modo clásico de pixeles y relación de aspecto 4:3 y el modo aniversario con pantalla en 16:9. También el contar con secuencias de historia animadas. Desde el ‘intro’ y los ‘ending’. También la posibilidad de poder guardar y cargar la partida en cualquier momento ya sea con con cualquiera de los personajes. Y esto incluye tanto los títulos de SEGA Genesis como los de Game Gear (los cuales incluyen solo un slot de guardado por título).

‘Sonic Origins Plus’ también cuenta con un museo y un gran numero de coleccionables que van desde imágenes, portadas de los videojuegos de la saga, tanto en Genesis, como Master System, desde las portadas realizadas para el mercado occidental como el japonés.

Con respecto a la música este titulo cuenta con las piezas musicales originales de cada título, incluyendo arreglos en las versiones de aniversario d ellos cuatro primeros títulos de la serie. Con respecto a los títulos de Game Gear, si se notan algunas diferencias con respecto a la calidad del apartado sonoro, con algunas ligerea interferencias en la música y efectos de sonido.

CONCLUSIÓN

‘Sonic Origins Plus’, realmente adiciona grandes novedades a un título que de por si ya nos presentaba muy buenas sorpresas. Con el ingreso de ‘Amy Rose’ a las primeras entregas y los 15 títulos de Game Gear, el equipo de SEGA nos entrega un titulo mucho mas completo y sobre todo que aportan horas adicionales a las ya disfrutadas, con una serie de nuevos retos y coleccionables que harán de este título una adquisición obligatoria en la biblioteca de cualquier jugador amante de las aventuras desenfrenadas de nuestro siempre bien recordado erizo azul.

‘Sonic’ está de vuelta en este 32 aniversario con un buen grupo de títulos y sobre todo con más diversión y velocidad.

El análisis de ‘Sonic Origins Plus’ fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por SEGA para consola PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 5, Xbox Series X, PC, PlayStation 4, Xbox One

• DESARROLLADORA: SEGA

• GÉNERO: Arcade, Recopilación

• DISTRIBUIDOR: SEGA

• PUNTAJE: 8

Tráiler de ‘Sonic Origins Plus’