En estos tiempos el amor ya no importa. Muchos entienden a la perfección esto y no escatiman esfuerzos a la hora de dar la espalda a los sentimientos. La tendencia de estar con alguien mayor siempre ha existido; sin embargo, no siempre se admite que esto ocurre por interés.

Un hombre exitoso, adinerado y experimentado. Ese es perfil de un 'Sugar Daddy', quien se rodea de mujeres jóvenes para reforzar su idea de tener todo en la vida.

Según Víctor Vásquez, sexólogo experto de Cepesex, este tipo de relaciones puede darse de manera formal o como parte de una infidelidad. Dependiendo de ello, se establecerán términos de convivencia entre los el 'Sugar Daddy' y la 'Sugar Baby'.

Generalmente, inician por interés económico y luego pasan crearse vínculos de dependencia, ya que se crea un ambiente de seguridad emocional y financiera.

¿Qué es una 'Sugar Baby'?

Las 'Sugar Babies' son las otras protagonistas: mujeres jóvenes y con aspiraciones a tener una buena calidad de vida.

Con este tipo de relaciones, se puede llegar a cubrir lujosos gastos, pero están más enfocados en viajes, ropa, autos, departamentos, celulares o educación.