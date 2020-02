“Yo le quería decir que el azar se parece al deseo

Que un beso es solo asalto y la cama es un ring de boxeo

Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotinan

Se marchitan cuando las toca la sucia rutina…”, Mentiras piadosas, Joaquín Sabina.

¿Es posible mantener el amor cuando el sexo se esfumó? La primera respuesta, la más sencilla, la que nos sale sin pensar es breve y contundente: No. Pero cuando compartimos habitación y una historia sentimental con alguien, tanto tiempo que ya se perdió la cuenta, la verdad duele, y no la aceptamos.

Cada pareja es un mundo aparte. En los sentimientos y en lo carnal hay acuerdos tácitos o explícitos, silencios mutuos, frustraciones unilaterales, dolor compartido, y hartazgo que se transforman en una prolongada tristeza, una extraña indiferencia o el trampolín a una doble vida. Lo peor es la resignación, y esa sensación tan devastadora de ver que tu cuerpo ha dejado de ser deseado, y que de tanto olvido tampoco te demanda atención.

“Este almacén de sábanas que no arden

Este teléfono sin contestador

La llamaré mañana, hoy se me hizo tarde

Esta forma tan cobarde

De no decirnos que no

Este contigo, este sin ti tan amargo

Este reloj de arena del arenal

Esta huelga de besos, este letargo…”, Cerrado por derribo, Joaquín Sabina.

En una relación donde el sexo es el gran ausente me parece improbable que perdure el amor, pero la doctora María Elena Escuza, directora de la escuela de psicología de la Universidad Norbert Wiener, nos recuerda que así como hay diversas situaciones en la vida, también hay parejas diferentes, donde los tratos-acuerdos pueden sorprender (a algunos).

“Las personas con las diferentes situaciones de la vida van cambiando y lo que sucedía en la vida sexual de una pareja de recién casados no es igual a cuando son adultos, y luego ya ancianos. Son diferentes etapas, pero cada una tiene sus peculiaridades, no todas las parejas son iguales en cuestión sexual. Cada uno toma sus propias decisiones y puede, con diálogo, llegar a consensuar”, señala la experta.

Es un tema complejo de abordar. Las parejas mismas callan. No es un asunto para discutirlo en público, no es una anécdota que surge en una reunión, aunque a veces de una broma, de un mal chiste, se salta a la realidad y todo puede acabar mal. Quizás se lo cuentes a tu mejor amigo o amiga. Mujeres y hombres, heterosexuales u homosexuales, abordan, con dolor e incomodidad, que el sexo se haya largado de sus vidas. Y, claro, si hay un acuerdo, otra es la historia, aunque me cuesta abrazar el conformismo.

En pareja: ¿Amor sin sexo?

Encontré dos estudios referenciales, aunque sospecho que en esos países como en Perú, las cifras deben ser más elevadas:

1. El Centro Cambridge de Massachusetts en el 2014 descubrió que hasta un 20% de la población estadounidense tiene sexo menos de una vez al mes.

2. Un estudio publicado por MyWord para el diario 20minutos en 2017 revela que un 10.6% de los españoles no tuvo sexo a lo largo del año.

¿Qué tan importante es el sexo en las relaciones de pareja? La psicóloga tiene un punto de vista que debemos valorar: “Es tan relevante como la importancia que cada uno le da. Hay parejas que optan por otro tipo de actividades, es decir, en sexualidad no podemos decir esto es lo normal, porque cada pareja está llamada a entre los dos definir qué es lo adecuado, y cada uno decide”.

“El agua apaga el fuego

Y al ardor los años

Amor se llama el juego

En el que un par de ciegos

Juegan a hacerse daño

Y cada vez peor

Y cada vez más rotos

Y cada vez más tú

Y cada vez más yo

Sin rastro de nosotros” -Amor se llama el juego, Joaquín Sabina.

¿POR QUÉ SE FUE EL DESEO?

Son muchas las razones que llevan a una pareja a perder el deseo sexual. Para la psicóloga no debemos descartar los motivos físicos, problemas de salud que deterioran nuestra performance. En el plano psicológico, “cuando no hay armonía, y se llevan mal o tienen conflicto, la vida sexual se ve afectada”.

La experta aconseja determinar qué pasa y saber si a los dos miembros de la pareja les afecta de la misma manera: “A veces han llegado a consulta los dos, y resulta que a la esposa no le interesa el tema, no quiere buscar ningún tipo de ayuda mientras que al esposo sí le preocupa. Es importante siempre buscar ayuda profesional”.

Lo que para mí es importante, para ti no. Y en ese caso, la falta de actividad sexual puede impulsar a la separación de pareja. No tener sexo con la persona que duermes —con la que alguna vez fue tu gran amor, toda tu pasión, la locura más afiebrada—, debe ser uno de los episodios más tristes de nuestro mundo interior, entre otras pérdidas, claro. Ver que tu cuerpo se hizo almohada, o ni eso, porque ya te dejaron hasta de rozar, es claudicar a vivir a plenitud.

3 consejos para las parejas que afrontan este problema

Atención a las recomendaciones de la doctora María Elena Escuza:

- La sexualidad ya no es un tabú y la pareja debe abordar el tema.

- Buscar ayuda especializada cuando sientes que algo está fallando.

- Aceptar que la terapia de pareja ha salvado muchos matrimonios o relaciones. No debemos descartarla.