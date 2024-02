El cine tiene el poder de transportarnos a distintos escenarios, hacernos sentir emociones únicas y transmitir sentimientos durante alguna escena de película bien lograda.

A poco de celebrar el Día de San Valentín, presentamos 10 icónicas escenas románticas del séptimo arte que quedaron en el imaginario y el corazón del público.

Un amor para recordar (A walk to remember) En esta historia de 2002, Landon (Shane West) es el típico chico popular de la escuela que, por medidas disciplinarias, fue enviado al taller de teatro. Es ahí donde conoce a Jamie (Mandy Moore), una de las alumnas más aplicada del colegio, pero ignorada por aquellos que la ven diferente.

Ambos pasan más tiempos juntos hasta que nace el amor entre ellos, pero Jamie le pide a su compañero que no se enamore, pues tiene un terrible secreto. Eso no fue impedimento para que el chico abra su corazón y decida conquistarla.

El momento más emocionante de la película es cuando Landon lleva a su amada una autopista que divide dos estados del país y después se lo coloca un tatuaje lavable en el hombro. De esta manera cumple los deseos que Jamie quería cumplir.

Tras ese bonito momento, Jamie le confiesa que tiene leucemia y que solo tiene pocos meses de vida. Eso derrumba a Landon, pero él decide casarse con ella y hacerla feliz hasta sus últimos días.

El guardaespaldas (The Bodyguard) Esta película de 1992 es uno de los clásicos del cine romántico y tiene dos escenas que son impactantes. La primera es cuando la actriz y cantante Rachel Marron (Whitney Houston) sube al podio a recibir un premio y en ese momento un sicario disfrazado de camarógrafo aparece en escena y trata de asesinarla.

Ahí Frank Farmer (Kevin Costner), el guardaespaldas de Rachel, se percata del hecho y corre para salvar a la artista, pero una bala cae en su brazo derecho. Ambos caen al suelo y logran salir del lugar en medio de una balacera.

La otra escena llena de amor es cuando Rachel se despide de su agente de seguridad diciéndole: “Adiós, para siempre adiós” y aborda un avión.

Farmer se queda desconsolado, pues nació una atracción entre ambos, pero cuando la nave estaba a punto de despegar, Rachel le pide al piloto que la detenga, desciende del avión y corre hacia los brazos de su amado mientras suena de fondo la canción 'I Will always love you' (Siempre te amaré), interpretado por Whitney Houston.

Realmente amor (Love actually) Ambientada en Navidad, este filme de 2003 entrelaza 10 historias de amor, pero una de las escenas que más te llenará de ternura es la protagonizada por la recién casada Juliet (Keira Knightley) y el mejor amigo de su esposo, Mark (Andrew Lincoln), quien siempre estuvo enamorado en secreto de ella.

Durante la trama, Mark ayuda a Peter (Chiwetel Ejiofor) a conquistar a Juliet, incluso el día de la boda fue él quien les preparó una sorpresa a ambos. Pasa el tiempo y en una Navidad Mark llega con carteles en mano y una radio a la casa de los esposos para confesarle su amor a Juliet.

Tras mostrarle bonitas frases románticas, él se marcha, pero no esperó que su amor prohibido vaya detrás para darle un beso. Una situación que Mark no se esperaba.

El hombre araña (Spiderman) La primera entrega de Spiderman (2002) no solo cautivó por la excelente realización y producción de la película, sino por algunas escenas que han quedado, hasta el momento, en nuestra retina.

Cuando Peter Parker (Tobey Maguire) descubre sus poderes y da origen a Spiderman, la pelea del Duende verde contra Spiderman o el rescate de un grupo de niños por parte del super héroe, son algunos de los mejores momentos de este film.

Pero sin duda, el apasionado beso que le da Spiderman a Marie Jane Watson (Kirsten Dunst) de cabeza y bajo la lluvia después de haberla rescatado, es una las escenas más románticas del cine.

De aquí a la eternidad (From Here to Eternity) El cine en blanco y negro es uno de los más bonitos y emocionantes que se puede disfrutar, y esta película de 1953 no es la excepción.

Con una trama basada en las previas a la guerra de Peal Harbor, el sargento Milton Warden (Burt Lancaster) se enamora de la esposa de su capitán, Karen (Deborah Kerr), quien decide darle una oportunidad por los problemas matrimoniales que tiene con su pareja.

En uno de sus encuentros clandestinos protagonizan una de las escenas más memorable del cine. Aquel apasionado beso que se dan tendidos en la arena mientras son bañados por una ola, siendo Hawái el escenario perfecto para este suceso.

Ambos deciden seguir con su historia de amor, luego que Karen decidiera ponerle fin su matrimonio.

La dama y el vagabundo (Lady and the Tramp) ‘Lady’, una perrita cocker spaniel, huye despavorida de su hogar luego que dos gatos le hicieran la vida imposible. En ese momento, una jauría de perros callejeros trata de atacarla, pero fue rescatada por ‘Tramp’, un perro mestizo.

Él la ayuda a quitarse el bozal que llevaba puesto y así comienzan a vivir mil y una aventuras. El amor se apodera de ‘Tramp’, quien se enamora de ‘Lady’ y para sorprenderla decide llevarla a un restaurante italiano para pasar una bonita velada.

Es en esta parte de la película de 1955 es donde se desarrolla el beso más famoso, tierno y recordado de la pantalla grande. Ambos canes comen tallarines de un mismo plato y en un descuido, ellos cogen un fideo y sin querer se dan una dulce caricia al juntar sus narices.

Si tuviera 30 (13 Going on 30) Matt y Jena se conocen desde pequeños, pero él nunca se atrevió a confesarle su amor. Después de varios años, Jena (Jennifer Garner) contacta a Matt (Mark Rufalo) al no recordar nada de su pasado.

Ambos se dan cuenta que se desarrollaron en lo que siempre quisieron (él en fotografía y ella como editora de una revista de modas), hasta que Jena decide contratar los servicios fotográficos de Matt.

Tras varias reuniones de trabajo, ambos dan un paseo donde recuerdan aquellos momentos que vivieron de pequeños. El momento más emocionante, es cuando Matt decide darle un apasionado beso a Jena y revivir aquel sentimiento que tenía en el pasado.

Como si fuera la primera vez (50 First Dates) “Dame el último primer beso”, le dice Lucy Whitmore (Drew Barrymore) a Henry Roth (Adam Sandler), un biólogo marino que se enamoró perdidamente de la muchacha que sufre pérdida de memoria a mediano plazo.

Él la enamora todos los días haciéndole recordar todos los bellos momentos que vivieron desde que decidieron estar juntos, incluso llegaron a casarse. Esta película de 2004 demuestra que sí puedes lograr lo que te propongas.

Up: Una aventura de altura (Up!) Sin duda, esta película de animación estrenada en 2009 y ganadora de dos premios Oscar te transmite miles de sensaciones. La trama se basa en las aventuras que viven Carl Fredricksen (un viudo jubilado) y Russell, un niño Scout, quienes viajan a las cataratas del Paraíso, Venezuela, en el interior de una casa flotante suspendida con globos inflados con helio.

La parte más emociónate del filme es cuando Carl recuerda todo lo vivido con Ellie, su difunta esposa. Se le viene a la cabeza todos los momentos que pasó junto a su amada, desde que se conocieron hasta el momento que la cuidó cuando ella enfermó. Altamente recomendable.

Bonus Track

Wall-E Con un argumento sencillo y sin muchos diálogos, esta película de 2008 conquistó a todos los cinéfilos con las aventuras del curioso robot, encargado de limpiar la Tierra después que esta fue devastada.

Mientras realizaba sus funciones, conoció a EVA, otra robot que en todo momento se mostró esquiva ante la presencia de Wall-E, pero eso no fue impedimento para que nuestro amiguito haga lo imposible para conquistarla.

Para darle ese toque romántico, los productores musicalizaron una escena con la mítica canción ‘La vie en rose’, versión de Louis Armstrong, creando un momento lleno de amor y dándole un empujoncito a la robot para aceptar a Wall-E.

El ‘Día de San Valentín’, o ‘San Valentín’, no solo se celebra en Estados Unidos, sino también en México, Argentina, Colombia y demás países de Latinoamérica, aunque con distintos nombres como ‘Día del amor y de la amistad’ o ‘Día del cariño’.

En España, la mayor parte de la población lo celebra el 14 de febrero, pero en la comunidad autónoma de Cataluña el festejo se traslada al 23 de abril, en el ‘Día de San Jordi’, donde se acostumbra a obsequiar un libro y una rosa.

