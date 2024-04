¿Es posible regenerar tejidos? Los avances de la ciencia médica abren una luz de esperanza con la medicina regenerativa. El doctor Patricio Centurión nos explica este innovador sistema.

¿Qué es exactamente la medicina regenerativa?

La medicina regenerativa es una rama transversal innovadora. Transversal en el sentido de que abarca casi todas las especialidades. Cada especialidad se dedica a un tipo de órgano, tejido, y esta medicina permite regenerar los diversos órganos y tejidos. Algo que comenzó muy limitado, a un tema de heridas en cirugía plástica, ahora la estamos utilizando para generar otros tejidos.

¿Siempre tuvo esos orígenes o se expandió a lo largo de los años?

Recién se ha expandido, porque hemos encontrado diversas fuentes de células madre. Antes eran de difícil acceso. Las más innovadoras fueron las de la médula ósea, que es a través de la punción del hueso, y de la grasa. La gran diferencia es que del mismo volumen de células madre, de la médula ósea sacas una célula contra 500 que sacas de la grasa.









¿Cuál es la novedad?

Antes la médula ósea era muy popular de usar, pero ahora estamos ingresando a la fuente más importante, que es la grasa en el tejido celular subcutáneo donde se encuentra el mayor número de células madre, la mayoría de ellas siendo de una gran y alta calidad.









Háblenos de las células madre. ¿Qué son exactamente y para qué sirven?

Las células madre son de diversos tipos. Hay células madre que solo se pueden dividir en un tejido, y ese existe en todos los órganos: en el páncreas, el pulmón..., porque, permanentemente, se van muriendo esas células viejas y se van generando unas nuevas. Pero hay un banco de células madre que puede dividirse en diversos tejidos: esas son las células mesenquimales multipotenciales, que permiten a esas células diferenciarse en cartílago, en tendón, en ligamentos, en músculo, en nervios... y esas son las que se encuentran debajo de la grasa.

¿Cómo funciona?

En el mundo entero se utilizan las células madre desde hace muchos años, pero lo que lo modifica es cómo las cosecho yo. Bajo de la piel existe una orquesta regenerativa por así decirlo donde el director de orquesta es la célula madre que tiene 50 músicos; que tienes que tratar de trasplantarlos y modificarlos, que no son dependientes de la grasa, sino un sistema propio, donde tenemos los 50 músicos y el director de orquesta que, cuando lo trasplantamos a cualquier órgano que está dañado, ese órgano manda señales de SOS. El organismo va a producir, entre todos esos 50 músicos dirigidos por la célula madre, va a regenerar y restaurar esos tejidos, igual al original.





Dr Patricio Centurión.





¿En qué pacientes se aplica este tratamiento?

Comenzamos en Brasil, donde hemos hecho mucha investigación, donde seguimos haciendo investigación; hemos comenzado ya como patrón para lesiones complejas: para pies diabéticos, problemas ortopédicos (de rodillas, de hombros, de caderas), los discos intervertebrales. También para el que tiene hernias interdiscales y obviamente estamos tratando pacientes que tienen lesiones en la médula espinal.

Cuéntenos acerca de la técnica One Step, usted la creó…

Sí. Vengo estudiando este tema de medicina regenerativa desde que era cirujano general en Brasil. Mi profesor de cirugía general era investigador, y él fue el que me indujo a este camino de regenerar. La gran ventaja de la técnica One Step es que utilizamos, en primer lugar, las células del propio paciente. En segundo lugar, no usamos laboratorio para procesar esas células. Cada vez que entra el material, como es en otros países, que entran al laboratorio a ser procesadas, están echando reenzimas y reactivos químicos eliminando la platea, van a matar a muchos músicos, y solo se concentran en los directores de orquesta. En cambio, nosotros estamos preservando todos los elementos, y es por eso que tenemos respuestas con una sola aplicación y a través de inyecciones.





Células madre. (Foto: Pixabay)





¿Cómo es la investigación de las células madre en el Perú? ¿Cómo estamos en comparación con el Brasil?

En Brasil tenemos bastantes ciudades con diversas universidades y sociedades científicas que siempre están pidiendo mi apoyo para poder trabajar y les agradezco a todos los colegas brasileros. Aquí en el Perú soy profesor de la Universidad Ricardo Palma, donde el Instituto de Investigaciones de Ciencias Biomédicas ha apoyado mi trabajo desde hace algunos años, porque me está permitiendo hacer un poco de esas investigaciones fuera de mi país.

¿Qué ofrecen?

Tratamientos para problemas articulares, de diversas articulaciones, problemas de discos intervertebrales, problemas neurológicos a nivel de la columna vertebral. Vamos a avanzar ahora para tratar de buscar otro tipo como, por ejemplo, el párkinson, estamos coordinando un protocolo, porque debemos crear no solo la técnica de cosechar, sino cómo llegar y qué dosis aplicar en cada paciente.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.