En los últimos diez años, la prevalencia de la lactancia materna solo ha llegado al 48% de los recién nacidos, lo que hace que su alimentación sea realizada a través de Fórmulas Comerciales Infantiles (FCI) y genere mayor riesgo de llegar a la desnutrición. Así lo revela The Lancet en su serie de Lactancia Materna de la que es coautor el doctor Rafael Pérez-Escamilla quien visitó Perú para participar del foro “La investigación como herramienta para la protección social de la Lactancia Materna” organizado por el Ministerio de Salud y UNICEF en Perú.

Según se explica en el informe, esta grave situación comienza desde el nacimiento, y es que uno de cada dos bebés es colocado en el pecho de su madre durante la primera hora de vida. Sin embargo, en países de ingresos bajos y medios, uno de cada tres bebés recibe otro tipo de líquidos durante los primeros tres días de vida, práctica que aumenta el riesgo para el abandono de la lactancia materna.

Se calcula que en todo el mundo se pierden 341,300 millones de dólares al año por la falta de beneficios a la salud y el desarrollo humano debido a la ausencia de inversión para proteger, promover y apoyar la lactancia materna.

El estudio señala que 649 millones de mujeres empleadas en todo el mundo no tienen derecho a una protección adecuada de la maternidad que apoye la lactancia. Y esto se debe a que muchos centros laborales no brindan las facilidades en la promoción de la lactancia en el lugar de trabajo y a que los gobiernos no cuentan con una legislación y vigilancia del Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna que regule su comercialización.

Situación en el Perú

Hace 41 años el Perú adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna en el que se limita el uso de las FCI para casos estrictamente excepcionales. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del sector salud, se ha reducido la lactancia en la primera hora de vida, de 49.6% en el 2021 a 46.6% en el 2022. Esto significa que 53.4% de recién nacidos no reciben leche materna en ese primer momento.

Las estadísticas también develan que solo el 65.9% de niños y niñas reciben la lactancia materna en los primeros seis meses de vida. La cifra es menor en las zonas urbanas (61.4%) que en las zonas rurales (76.7%). Revelan, también, que los bebés menores de seis meses e hijos de madres con educación superior reciben menos lactancia materna (59%) que el de las madres sin educación o con educación primaria (78.5%). Esto evidencia la necesidad de incrementar estrategias como los lactarios en los centros de trabajo.

Un estudio realizado por el Ministerio de Salud de Perú concluye que el costo de la doble carga de malnutrición ascendió a 10 millones 584 mil dólares en 2019. La lactancia es considerada una intervención eficaz que contribuye con la prevención de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad.

En el país existen 200 establecimientos del estado certificados como ‘amigos de la madre y el niño’ donde se promueve la lactancia materna exclusiva, sin embargo, la incursión de las leches de fórmula es una realidad.

