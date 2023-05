¿Puede una persona con asma convivir su vida sin problemas con un perro o gato? Hoy, en el Día Mundial del Asma, los especialistas de Gabrica, expertos en mascotas, nos ayudan a aclarar algunas ideas erróneas acerca de la convivencia entre animales y personas asmáticas.

Algunos animales, como los perros y los gatos, pueden producir proteínas alergénicas en su piel, saliva y orina, lo que puede desencadenar una reacción en las personas asmáticas. Sin embargo, esto no significa que las personas con asma no puedan convivir con animales, solo que es importante tomar ciertas precauciones.

En primer lugar, es importante mantener la casa limpia y libre de polvo y pelos. Esto incluye pasar la aspiradora regularmente, limpiar con un paño húmedo y lavar las sábanas y la ropa de cama con regularidad. También se recomienda mantener a las mascotas fuera del dormitorio y limitar su acceso a ciertas áreas de la casa.

Otra medida importante es elegir la mascota adecuada. Algunas razas de perros y gatos producen menos alérgenos que otras, por lo que es necesario investigar y adoptar una mascota que sea menos propensa a desencadenar una reacción alérgica. También se pueden considerar otras mascotas, como los peces o los reptiles.

Finalmente, es importante trabajar en estrecha colaboración con un médico o un especialista en alergias para controlar los síntomas del asma. Esto puede incluir la prescripción de medicamentos para controlar la inflamación de las vías respiratorias y evitar los desencadenantes de la enfermedad.

Si bien algunas personas pueden ser alérgicas a un tipo específico de mascota, como los gatos, otras pueden tolerar mejor a otros animales.

Todo esto también dependerá de la gravedad del asmático y de su nivel de tolerancia. Si bien algunas personas pueden ser alérgicas a un tipo específico de mascota, como los gatos, otras pueden tolerar mejor a otros animales.

Mito: Los animales de pelo corto son menos propensos a causar alergias

No necesariamente. El tipo de pelaje del animal no tiene nada que ver con la probabilidad de que una persona tenga una reacción alérgica a él o no. De hecho, las personas con asma pueden ser alérgicas a cualquier tipo de animal, independientemente de la longitud del manto del mismo.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las mascotas que pierden mucho pelo pueden empeorar los síntomas del asma en algunas personas, ya que puede acumular ácaros del polvo y otros alérgenos.

Mito: Las mascotas pueden curar el asma

Completamente falso. sin embargo, muchas personas asmáticas encuentran consuelo y apoyo emocional en sus mascotas, lo que puede ayudarles a manejar mejor los síntomas. Además, los estudios han demostrado que tener una mascota puede reducir el estrés y la ansiedad, lo que también puede tener un impacto positivo en la salud respiratoria.

Mito: Los animales no tienen ningún efecto sobre la calidad del aire en la casa

Falso. Los animales pueden afectar la calidad del aire en el hogar, especialmente si no se limpia regularmente la caja de arena de un gato o el área donde un perro hace sus necesidades. Las partículas de polvo y los alérgenos pueden acumularse en estas áreas y propagarse por toda la casa.

Todo esto también dependerá de la gravedad del asmático y de su nivel de tolerancia.