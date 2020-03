El lavado de manos es fundamental para evitar el contagio del coronavirus. A diario, con nuestras manos, tocamos las barras del metro, puertas, botones de ascensor o manos de otras personas. Sin embargo, los móviles son algo que tocamos mucho más. Se usan con los dedos, nuestra cara se acerca para hablar por teléfono y un sin fin de tareas más.

Entonces, la pregunta se da por sí sola ¿puede el coronavirus estar en las pantallas de smartphones? La ciencia considera que sí y el diario El País de España sostiene que “la hipótesis más aceptada es que la transmisión entre humanos se produce por el contacto con secreciones que el portador del virus genera al toser o estornudar. Cuando estas gotículas caen sobre otras superficies y objetos como los móviles, otras personas pueden infectarse si los tocan y luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca”.

Por ello, también se recomienda limpiarlo a diario.

La OMS declara pandemia al coronavirus. (AFP)

¿CÓMO OCURRE EL CONTAGIO?

Según un estudio realizado por la plataforma Dscout, los usuarios tocan sus móviles con los dedos alrededor de 2,600 veces al día y un total de 76 veces durante un periodo prolongado.

“La contaminación de la pantalla de cada móvil se va a producir con seguridad si el usuario está infectado por el virus. Otros podrían correr también ese riesgo si usan el teléfono de quien está infectado”, explica César Nombela, catedrático de microbiología y expresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Aunque también hay riesgo si alguien toca un objeto con el virus y luego utiliza el teléfono. El agente patógeno podría permanecer en el dispositivo e infectar con posterioridad al usuario.

Según la OMS, no sabe sabe cuánto tiempo sobrevive el virus que origina el COVID-19, pero puede ser en función a la superficie, temperatura o humedad.

El profesor William Keevil, profesor de la Universidad de Southampton de Inglaterra, explicó a The Telegraph que el coronavirus puede permanecer una semana en las pantallas de los móviles.

(Foto: Difusión)

¿CÓMO LIMPIAR EL MÓVIL?

Lavarse las manos, evitar tocarse el cara y compartir los dispositivos, hay que tomar ciertas precauciones a la hora de limpiar el móvil. Para hacer higiene a la pantalla, hay que evitar el uso de estropajos o paños abrasivos, aerosoles y productos de limpieza y nuncia rociar el móvil directamente con un producto.

Según informó el País, Samsung recomienda limpiar el móvil con un paño limpio y suave. Apple y Google sugiere apagar el teléfono antes de limpiar.

Apple en su página web añade que “puedes pasar con cuidado toallitas impregnadas en alcohol isopropílico del 70% o toallitas desinfectantes de la marca Clorox por las superficies exteriores del iPhone. No uses lejía. Evita que entre humedad por las aberturas y no sumerjas el iPhone en ningún agente limpiador”.

Aconsejar también usar un protector de pantalla porque se pueden limpiar fácilmente y se evita exponer la pantalla del móvil a cualquier productos.

Charles Gerba, microbiólogo indicó a la revista Health, limpiar el móvil con un paño de microfibra humedecido ligeramente con un 60% de agua y un 40% de alcohol. “Limpie suavemente el teléfono para eliminar las bacterias no deseadas y use una esquina seca del paño para eliminar el exceso de líquido”, señaló.