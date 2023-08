Un estudio realizado por investigadores peruanos estimó que la publicidad directa, ya sea televisiva o en línea, puede aumentar la probabilidad del consumo de cigarrillos en adolescentes de 13 a 15 años hasta en un 90%, en comparación con los que no estuvieron expuestos a este tipo de publicidad.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tabaquismo es una de las principales causas de enfermedad y muerte evitables. Según el Ministerio de Salud, en el Perú, el consumo de tabaco empieza a los 15 años. Esto sucede con el 8% de la población a nivel nacional e implica un especial riesgo para los menores de edad debido a la exposición temprana a la nicotina.

Asimismo, cinco de cada diez peruanos, es decir, el 50% de la población entre los 12 y 65 años, fumaron al menos una vez en la vida, según cifras del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO).

“Actualmente, los universitarios y personas más jóvenes, como los adolescentes, usan cada vez más los cigarrillos. Esto es parte de la observación directa que tenemos diariamente. El tabaquismo tiene consecuencias negativas que no podemos dejar de lado”, explica Diego Azañedo, miembro del equipo de investigadores y docente de Investigación en la Universidad Científica del Sur.

“El tabaquismo es dañino. Puede causar problemas de salud graves y enfermedades neoplásicas. Cuando se trata de una población joven hay un riesgo diferente relacionado al aumento de adicción a la nicotina. Esto puede afectar la función pulmonar y ocasionar un daño cardiovascular grave. Entre más temprano se inicia el tabaquismo es mayor el daño que se puede generar”, enfatiza María Lucero Pareja, investigadora principal del estudio y estudiante de la carrera de Medicina en la Universidad Científica del Sur.

Así, entre los resultados de la investigación, los autores hallaron que “la exposición a publicidad televisiva aumenta la probabilidad de consumo en un 85%, mientras que la publicidad online la aumenta hasta un 90%”. El estudio fue publicado en la revista Tobacco Induced Diseases, enfocada en la publicación de investigaciones relacionadas con la prevención y el control del consumo de tabaco a nivel mundial y que está asociada a la International Society for the Prevention of Tobacco Induced Diseases.

¿Cómo se realizó el estudio?

Los investigadores realizaron un estudio analítico transversal basado en datos secundarios de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS) realizada en 2019 en el Perú y dirigida a adolescentes de 13 a 15 años. La publicidad considerada para el estudio incluyó tres tipos: publicidad online, publicidad exterior y publicidad televisiva.

El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre la exposición a diferentes fuentes de publicidad de tabaco y el consumo de cigarrillos convencionales en adolescentes peruanos. Para ello, los investigadores evaluaron la asociación entre la exposición a fuentes publicitarias y el consumo de cigarrillos convencionales. ”Utilizamos como insumo la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (GYTS) 2019, la cual está dirigida a adolescentes que cursan la secundaria en colegios peruanos. Esta encuesta es parte de un sistema de vigilancia mundial. En nuestro país, el último año del que se tiene información es 2019″, precisa Azañedo.

El riesgo para los adolescentes y la facilidad para acceder a cigarrillos fueron factores clave que motivaron a los investigadores a estudiar el tema. “Notamos que hubo un aumento de la exposición a la publicidad durante la época de pandemia, ya que los jóvenes tenían más uso de redes sociales y más acceso a la televisión. Con ello surgía la duda de si esta publicidad tenía una influencia en la conducta de los jóvenes”, añade Pareja, quien también empleó la investigación para su proyecto de tesis.

Cigarrillos.

¿Cuál es el riesgo del tabaquismo?

Los investigadores resaltan que el consumo temprano del tabaco es peligroso puesto que ocasiona adicción, prepara al cuerpo para el uso de otras sustancias adictivas, reduce el control de los impulsos, causa déficit de atención, problemas de aprendizaje y trastornos del estado de ánimo en los adolescentes.

“En los casos más severos, el tabaquismo puede llegar a generar un número importante de muertes, eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, así como infartos de miocardio con enfermedades cerebrovasculares conocidas comúnmente como derrame cerebral. Asimismo, también genera algunas otras patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y otras afecciones que permanecen en el tiempo. Son enfermedades que no tienen cura y que están asociadas con una serie de enfermedades cancerígenas”, detalla Pareja.

¿Qué señala la OMS sobre el control del tabaquismo?

La OMS impulsa seis medidas conocidas como MPOWER para hacer frente al problema de salud mundial del tabaquismo. Uno de sus elementos clave, y el enfoque del estudio, es la medida correspondiente a la letra E la cual se refiere a hacer cumplir las prohibiciones sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Pero estas medidas funcionan de manera conjunta; siendo otra parte esencial en su funcionamiento el monitoreo. “MPOWER es un instrumento en el que se encuentran todas las medidas que deben considerarse y que se creó en el marco de un acuerdo entre los países miembros de la OMS, orientado al control del tabaco en el mundo”, señala Akram Hernández, investigador de la Universidad San Ignacio de Loyola y miembro del equipo de investigación.

“La letra M de sus siglas refiere al monitoreo del uso de tabaco y políticas de prevención. En ese sentido, una de las medidas importantes es el desarrollo de encuestas nacionales como fuentes de datos para medir y vigilar la evolución de la epidemia de tabaco. La recomendación desde la OMS es que los países implementen la recopilación periódica y sistemática de datos sobre el tabaquismo. Esto es crucial para diseñar y evaluar políticas públicas, así como para desarrollar investigaciones en el campo del control del tabaco”, añade.

¿Qué recomiendan los expertos?

Uno de los puntos clave que destacan los investigadores para hacer frente al tabaquismo es el tema de regular la publicidad. “Perú posee una estrategia muy débil frente a la regulación de tabaco que ha sido establecida hace muchos años y no ha cambiado. Se ha limitado, simplemente, a regular la publicidad directa en la televisión y radio”, advierte Pareja.

“Los investigadores debemos continuar realizando estudios actualizados. La situación actual ha cambiado porque los cigarrillos electrónicos tienen mayor protagonismo. Controlar el consumo de tabaco es una situación que tomará tiempo y es una preocupación clave para la salud pública. Debemos seguir haciendo énfasis en el impacto que tiene el uso de estos productos en la salud, sobre todo de los jóvenes que por regulaciones no deberían tener acceso a estos productos y aun así logran tenerlo en nuestro país”, resalta la investigadora.

Otro punto importante que destacan los expertos es el tema de la reglamentación al respecto. “Sería ideal establecer una legislación clara que prohíba rotundamente la publicidad, promoción y patrocinio del tabaquismo. Hay ejemplos de esto a nivel de otros países de la región: Colombia, Uruguay y Brasil son países en los que se ha implementado y se observan resultados positivos al respecto. Debemos partir desde la publicidad porque la industria siempre va a tratar de adaptarse con nuevos productos”, señala Diego Azañedo.

“Actualmente se le está dando prioridad o estamos saliendo de una serie de emergencias sanitarias, pero se están descuidando algunos otros problemas de salud que pueden ir avanzando progresivamente y en silencio, como el tabaquismo. La pandemia trajo muchos problemas de salud mental y el consumo de tabaco se incrementó tras esta. Esto, sumado a la débil regulación peruana, requiere de un rol activo por parte del Estado en el que se sigan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y profundizar más en las campañas y promoción de la lucha contra el tabaquismo, especialmente hacia jóvenes y escolares”, complementa Akram Hernández.

“Desde la academia, los investigadores tenemos la responsabilidad de resaltar el tema y buscar espacios de difusión que muestren los resultados de las investigaciones a nivel nacional con la finalidad de que la información llegue a todos los espacios posibles y se puedan tomar medidas al respecto que sean de beneficio para la sociedad. Los últimos datos que tenemos sobre tabaquismo son los de este estudio. Es necesario estudiar los cambios que se han dado los años posteriores al estudio y tras la pandemia por COVID-19 para poder considerarlo en las medidas que se tomen para hacer frente a esta problemática”, finaliza Lucero Pareja.