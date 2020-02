Por millones de años, correr significó escapar de algo o de alguien. Luego, las personas comenzaron a correr de manera competitiva y con la clara intención de evidenciar superioridad física. Sin embargo, hoy en pleno siglo veintiuno, correr representa mucho más. Las runners (corredores) desarrollan un enfoque en el mejoramiento y la transformación personal.

No siempre se trata de conseguir una nueva marca personal: para muchos, correr es una experiencia de mejoramiento personal.

Según un informe del estudio Why We Run realizado por la campaña Fasther Than de Adidas, solo el 19% de los corredores afirmó que corre por conseguir un tiempo rápido.

En otro sentido, la investigación global, que consideró a 6 mil corredores en seis ciudades diferentes, evidencia cómo el arte de correr ha evolucionado y señala que los runners ya no se enfocan exclusivamente en ser los más rápidos: 87% de los encuestados admitió que ahora corre con un enfoque en la transformación y el mejoramiento personal.

SALUD MENTAL, SOCIABILIDAD Y CONFIANZA EN UNO MISMO

Hallazgos del estudio Why We Run:

-El 60% de los encuestados coincidió en afirmar que correr regularmente proporcionaba beneficios para la salud mental, el 47% dijo que le permitía desconectarse del estrés cotidiano de la vida moderna, y el 68% admitió que es el único momento del día en el que no usa su teléfono.

-El 18% de los corredores se siente más inspirado después de correr, el 14% siente un sentimiento de orgullo y el 32% confiesa sentir una mayor confianza en sí mismo inmediatamente después de correr.

-El aspecto social de correr también forma parte del estudio, ya que el 34% de los encuestados admitió haber conocido a un futuro amigo mientras corría e incluso un 20% conoció a una futura pareja, lo que demuestra los beneficios sociales menos esperados que pueden surgir de esta actividad.

-Los efectos positivos de correr también se analizaron en el estudio, y los encuestados vincularon la sensación de “euforia” que sienten después de correr con éxitos alcanzados, incluyendo lograr finalmente algo que habían estado posponiendo (34%), encontrar su talento creativo y mejores ideas (30%) e incluso obtener la confianza para invitar a alguien a salir. (17%).

DATO:

-Como parte de la campaña Fasther Than, Adidas ha lanzado los SL20, un gama de zapatillas nuevas que le permiten a los corredores lograr su propia sensación de rapidez.