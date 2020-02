La situación de alarma mundial que ha causado el brote viral del coronavirus , teniendo como epicentro la ciudad china de Wuhan, que se encuentra en estricta cuarentena, desató toda clase de preocupaciones, y el de las mascotas es uno de esas.

Como se sabe, debido al cierre de la ciudad de Wuhan y las órdenes de cuarentena estricta dentro de la ciudad, han ocasionado que perros y gatos hayan quedado abandonados en las casas de personas infectadas o en las calles.

Esta situación motivó que varios rescatistas llevaran comida y agua para alimentar a los gatos y perros solitarios en estas residencias que han quedado abandonadas por sus dueños, al no poder regresar debido a la infección.

Esta situación despertó una duda pertinente ¿nuestras mascotas pueden contraer el coronavirus y afectarnos?

Sobre la preocupación de los dueños de mascotas, como perros y gatos, y la posible trasmisión del COVID-19, el doctor Gotuzzo Herencia aclaró que este tipo de virus no las afecta y tampoco son agentes de contagio.

“No, este virus no. Pueden haber otros virus que se pueden trasmitir, como el de la rabia, pero este (COVID-19) no. Las mascotas no están involucradas en el coronavirus”, aseguró el especialista a Perú21.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya aclaró que, por el momento, no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecte a animales de compañía como los perros y los gatos. No obstante, las mascotas son portadoras de bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano, como la E. coli y la salmonela.

Con esta información, los dueños de perros y gatos pueden estar tranquilos de que sus engreídos no se verán afectados por el temido virus, pero siempre se debe tener especial atención en la higiene personal y de los ambientes, como medidas para prevenir un posible contagio proveniente de otras fuentes.

¿Cómo lavarse correctamente las manos y prevenir el coronavirus?