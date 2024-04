El ganador del Latin Grammy y nominado a los premios Grammy, Sebastián Yatra , fue elegido como el nuevo embajador de la prestigiosa marca Tiffany & Co. en Latinoamérica, quien reconoce su enérgica presencia en el escenario y carisma.

“Tiffany & Co. es una joyería icónica, soy fan de la marca desde que tengo memoria. Me siento honrado de unirme a la familia Tiffany & Co. y empezar este viaje juntos”, refirió el cantante y compositor colombiano.

El cantante de las conocidas ‘Tacones rojos’ y ‘Vagabundo’ ahora lucirá las lujosas piezas de joyería de la distinguida marca e inicio con una sesión de fotos en las que presenta las colecciones icónicas Tiffany HardWear, Tiffany Lock y Tiffany T.

Como se sabe, En 2022 se consagró en la región al conseguir dos premios Latin Grammys por su álbum DHARMA: el premio a la mejor canción pop por ‘Tacones rojos’ y el mejor álbum pop vocal.

Este éxito se vio reflejado en su exitosa gira mundial. Además, mantuvo un fuerte impulso con el lanzamiento de sus canciones “Vagabundo” y “Energía Bacana”.





