¿Qué mujeres de la historia crearon moda con su estilo único? [FOTOS]

Hay mujeres en la historia que a través de sus ideas, filosofía y también con su estilo de vestir marcaron un antes y después. Es el caso de artistas y personalidades que además destacaron por el estilo único que tuvieron para vestir y se volvieron un referente de la moda.

Conversamos con los diseñadores más famosos del país, quienes nos dieron su opinión acerca de a quiénes consideran ellos una inspiración y los más grandes iconos de la moda.

Yirko Sivirich

“Para mí, Lady Di. Ella era muy sobria y elegante. Tenía el cabello corto, no se maquillaba mucho y tampoco necesitaba hacerlo. Me gustaba verla en sastres, jamás la vi muy recargada. Tenía un estilo muy marcado. ¿Si en alguna de mis colecciones me inspiré en una mujer de la historia? Pues de mi historia sí, y lo hice en Childhood con mi abuela, a quien adoro y le rindo un homenaje”.



Claudia Jiménez

"Hay dos mujeres que se me vienen a la mente. Coco Chanel fue una pionera en su época, pudo liberar a las mujeres del estilo acartonado, es una mujer que marcó un antes y después. Lady Di también, ella se atrevió a desafiar las reglas de la dinastía inglesa. Mi siguiente colección la presentaré a fines de marzo y estará inspirada en el arte peruano, seguro más adelante Coco Chanel me sirve de inspiración para alguna nueva".



Noe Bernacelli

“Sin duda María Callas, porque tenía un estilo propio y era muy coherente con su estilo de vida. Frida Kahlo también me encanta y me parece un referente increíble. Su personalidad irreverente. Así como María Félix, una mujer súper empoderada y adelantada para su época, eso lo podías ver también en su ropa. En mis colecciones siempre me inspiro en este tipo de mujeres”.



Fátima Arrieta

“Coco Chanel porque se rebeló a lo que se usaba en esa época y Jacqueline Kennedy Onassis, ella tenía una elegancia especial. Cuando yo diseño mis colecciones, pienso en mis clientes, en mujeres con personalidad que no están viendo que se ponen los demás”.



Sitka Semsch

“Me encanta Madonna, me parece poderosa al máximo, me gusta que se zurre en todo y todos, es auténtica y única. Hasta ahora no me he inspirado en mujeres de la historia, pero quizás más adelante lo haga”.