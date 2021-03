Los peruanos no son ajenos a las nuevas tendencias en cortes de cabello para hombres y sus diferentes diseños, técnicas y estilos. Actualmente, los millennials son los que más invierten en su cuidado personal. Mensualmente invierten en su imagen personal un promedio de 400 soles, según estimaciones de Montalvo For Men.

La nueva tendencia en auge es la ondulación y rizado, debido a que muchos actores, ejecutivos, y futbolistas del medio lo están haciendo con mucha naturalidad, y justamente estos influencers locales hacen que las personas que no tienen conocimiento de lo que pasa en el extranjero, se atrevan a replicarlo en el país. Asimismo, la coloración tiene mucha aceptación en un público más juvenil en tiempos de pandemia.

Hoy, los jóvenes quieren revolucionar sus looks y se pintan de colores, buscan un toque más llamativo y sexy, le dan vida a las mechas en encendidos tintes y lo que han definido como coloración es cada vez más usado.

Según la empresa de belleza, el hombre estima un 10 a 15% de sus ingresos mensuales a su cuidado personal, entre el uso de gel, ceras, shampoo profesional y servicios como manicure, pedicure, limpieza facial y sobre todo buscan un estilo innovador y disruptivo.

“En Montavo For Men, haciendo un análisis, tanto de nuestro canal digital como en cada sede, hemos podido sacar esta estadística: de cada 10 comentarios, 6 nos están escribiendo por ondulaciones y colorimetría. Ya sean los precios, sedes en donde las hacen o sacando citas para poder efectuar el servicio. El peruano, al tener en su gran mayoría un cabello graso está optando por tener rulos y pintarse el cabello, emulando a los artistas o un gran número de personas han optado por platinarse el cabello, esto debido a que muchos futbolistas lo están haciendo. Tal es el caso de Jefferson Farfán, Miguel Trauco, Pedro Aquino, entre otros”, señaló Luis Coraspe, Técnico de Barbería de Montalvo.

“Es por ello que en Montalvo For Men estamos al tanto de las tendencias que ocurren en el mundo y también en el mercado local. Usamos los mejores productos para el hombre, no solo eso, tenemos un espacio para el hombre, no somos una barbería común, aquí puedes encontrar desde corte de cabello, hasta pedicure y masajes descontracturantes”, sostiene el barbero de Montalvo For Men.

Tips para cambiar de look

Tinturado plateado es tendencia en la moda. (Foto: Montalvo)

¿Qué significa hacerse una ondulación masculina?

Este es un proceso que cambia el cabello lacio o con ondas leves a rizar o hacerle un efecto de ondas y rollos.

¿Qué es la coloración para hombres?

Al sacar la melamina de la corteza del cabello se despigmenta el color natural.

¿Qué técnicas tiene la ondulación para hombres?

Se abre la cutícula y reorganiza los puentes de hidrógeno. Hay diversas técnicas de enrollado, como el parcial y el convencional. Al final va depender de lo que desea el cliente.

¿Qué técnica tiene la coloración para hombres?

Este es un proceso que abre la cutícula y reorganiza los puentes de hidrógeno. Va depender de que tipo de coloración se haya realizado. Si es un color entero, no hay mucho inconveniente, pero si ha habido decoloración puede que sea con platinas, por capas, pliegues, etc. Cabe señalar que el cuidado es distinto en casa.

¿Cómo debe cuidarse el cabello ondulado?

Se hidratan con aceite de coco y acondicionador, esto le da brillo e hidratación.

¿Cómo debe cuidarse los cabellos luego de la coloración?

Con mascarillas hidratantes acondicionador, aceite de coco 100% natural y un shampoo profesional, sobre todo sin sal. Como mencionamos atrás, va depender de que tipo de coloración haya sido. Hay varios tipos de shampoos para cada proceso de coloración y por tipos de cabellos.

¿Cuánto dura un cabello ondulado en un salón de belleza, qué tipo de ondulaciones existen?

Tres meses es la duración del ondulado, mientras que las coloraciones tienen una duración de tres semanas. Pero las decoloraciones son permanentes porque se extrae la melamina de la corteza del cabello.

¿Qué características debe tener un cabello para ondularse o pintarlo?

Debe estar cuidado con un shampoo adecuado a su PH. No debe tener ninguna enfermedad dermatológica y no puede ser alérgico al amoniaco.

