Luego de meses de pandemia, la nueva normalidad tiene también sus ventajas: las personas se han reinventado y luego de la crisis sanitaria, las nuevas tendencias van tomando forma.

Para este verano 2021 sigue estando de moda los cortes bob en todos sus estilos, presentándose en forma lacia y ondulada. La moda es el corte y color Balayage con Money Piece y Corte Bob Midi. También siguen los Pixie, Undercut, y entraron de última moda los cerquillos en todas sus formas y tamaños” aplican las técnicas practicadas por cada experto.

La experta y docente de Montalvo Institute, Marlene Amparo Babastre Zamora; afirma que para este esperado verano 2021 dos cortes serán tendencia, en dos largos diferentes muy adecuados para esta temporada a puertas del verano.

Bob y Undercut: Curiosamente la mayoría de las celebrities nacionales e internacionales, han elegido uno de estos dos cortes para darle un tajo a sus melenas largas. Aquí te describimos sus diferencias:

El bob deja al descubierto el cuello y la nuca, sin llegar a tocar la clavícula o los hombros. La versión más extendida de este haircut se caracteriza por estar cortado a una sola capa, sin flequillo y con raya en medio. Menos elegido, pero no por ello menos favorecedor, también se puede lucir un bob asimétrico: más largo por delante y corto por detrás.

Renueva tu estilo para este verano 2021.

El look Undercut sienta mejor a las mujeres con el rostro ligeramente alargado que a laks que tienen algunas facciones muy pronunciadas. En el caso de que tu cabello sea demasiado fino o delgado no es muy recomendable optar por este corte de pelo. El día que no te apetezca lucir media cabeza rapada, puedes hacerte la raya en el medio y esconder la parte rapada debajo del cabello.

Cabe mencionar que un estilista en sí, es la persona que diseña, estructura, modifica, mejora, orienta, sugiere, aconseja y propone, partiendo de una observación clínico visual al cliente, un nuevo look que resalte y potencie su belleza natural, y por qué no decirlo, ocultar o camuflar imperfecciones; sostiene Marlene Babastre de Montalvo Institute.

Las tendencias hoy por hoy son muy variadas y versátiles, todo ello, gracias a la internet que abre fronteras. “No olvidemos que tenemos la influencia europea en cuanto a tendencia de moda en general, los cortes no pueden ser la excepción”. Indica.

Para tener en cuenta:

Un gran porcentaje de peruanos, cuyo color natural predominante es el negro hasta castaño mediano, por ende, el pigmento es granuloso, normalmente es grueso y abundante. El estado de un cabello natural, no es igual al estado de un cabello tratado químicamente (tintura, decoloración, laceado y ondulación permanente), que después de haber pasado cualquiera de los procesos en paréntesis, estará más sensible, desvitalizado, deshidratado, en resumen, vulnerable.

Para que eso no suceda, debemos empezar a elegir buen shampoo, acondicionador, mascarilla u otro tratamiento para revertir el desgaste cuticular ocasionado por cualquier trabajo químico. No olvidemos que el cabello es nuestra carta de presentación. “Un cabello bien cuidado, denota salud, disciplina y responsabilidad”, menciona la experta.

