Las vacaciones son para divertirse. El verano es para muchos ir a la playa, chapotear en el agua o tan solo tener más tiempo para jugar. Pero esta temporada también es buena para invitar a nuestros hijos a leer y a disfrutar de los libros. “La lectura es un gusto aprendido. Pero hay una idea distorsionada que observo y es que hay quienes piensan que basta que los chicos lean cualquier texto, no necesariamente de calidad, y ello traerá problemas a la larga”, sostiene José Luis Torres Vitolas, fundador de la editorial Casa de Cartón, establecida en 2011 en Madrid, y desde 2017 en el Perú.

El editor y autor explica que su propuesta para niños y jóvenes se orienta a revertir una situación de bajas competencias lectoras.

CRECER EN COMPLEJIDAD

“Conjugamos entretener y educar. Nuestra opción es acercar a los lectores los textos reales de autores y personajes trascendentales y no resúmenes, que es lo que se lee en muchas publicaciones de literatura infantil y juvenil. Asimismo, se trata de ir formando a los niños en los hábitos de lectura y crecer en la complejidad de los textos, tanto en estilos como en estructura, y no me refiero solo a lo literario”, explica.

En este sentido, detalla que si niños y adolescentes se acostumbran a leer solamente narraciones lineales y escritas solo en primera o tercera persona, a la larga la comprensión e interpretación de textos les resultará limitada en su desarrollo académico y profesional. “Una persona que solo se acostumbró a leer historias escritas de manera muy sencilla como la descrita, difícilmente podrá enfrentar las novelas de Mario Vargas Llosa o un ‘Rayuela’, de Julio Cortázar. En las primeras páginas los dejará”, opina Torres.

Entre los títulos de su editorial, ofrece el poema Dulces pucheros de César Vallejo, una edición ilustrada para los más pequeños para su mejor comprensión. Asimismo, Rimas, de Federico García Lorca; Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga; Fábulas quechuas, de Adolfo Vienrich; y obras de Mark Twain, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft, entre otros autores. “No solo deseamos que chicas y chicos lean, sino que sean capaces de ser creadores y productores de nuevas obras o contenidos. Queremos generar el gusto por leer y una serie de competencias que les ayudarán a enfrentarse a obras más complejas”, resume su propuesta.