Son fáciles de dar y no cuestan nada. Algunos entendidos y poetas señalan que el beso es la máxima expresión del alma. Hoy, 13 de abril, se conmemora el Día Internacional del Beso y, por eso queremos presentarte los tipos más comunes.

EL PIQUITO

El beso más sencillo de todos y también el que denota más ternura. Muchos creen que solo lo hacen los niños o cuando todavía no hay mucha confianza entre la pareja; sin embargo, un 'piquito' bien dado podrá alegrarte el día. Claro, siempre y cuando, sea de la persona correcta.

EL FRANCÉS

París, capital del Francia, es bien llamada la ciudad del amor. Por ello, el beso francés es uno de los más apasionados. ¿Cansado de dar solo 'piquitos'? ¿Le hace falta protagonismo a tu lengua? Entonces, este es el beso que buscabas, el beso "explorador".

CON MORDISCO

Hay quienes piensan que el sufrimiento y la pasión van de la mano. Para quienes deseen experimentar estas sensaciones, está el beso con mordisco. No obstante, si eres de los que no toleran el dolor, esta opción no es para ti.

EL HOMBRE ARAÑA

Si eres fanático de las películas del 'Hombre Araña', en algún momento debes haber tratado de imitar el beso entre el supehéroe arácnido y su amada 'Mary Jane'. A pesar de la dificultosa posición (uno de los participantes debe estar de cabeza), algunas parejas lo intentan con la intención de dar rienda suelta a su creatividad.

El CHAPE

El más bravo de todos. El 'chape' supera al beso francés y no por poco. De aquellos besos que suelen robarse un par de "no se come frente a los pobres". Si eres de esos melosos que no se despegan nunca, no hay necesidad de explicarte más sobre este tipo.

MEDIA LUNA

Hay quienes podrían decir que la mayoría de 'medias lunas' (beso en un solo labio) son dados por compromiso (si te has peleado con tu pareja, pero igual tienes que saludarlo/a) o porque fue la recompensa de un beso robado fallido.

Sin embargo, también hay quienes lo usan para dejar pensando a la otra persona, dando alusión que falta la otra mitad del beso.