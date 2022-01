No cabe duda que el mercado de la tecnología resulta cada vez más competitivo, por lo que las innovaciones y novedades resultan fundamentales a todo esto. Es por esto que Lenovo ha presentado su nueva laptop con dos pantallas, una para desarrollar todo tipo de contenido y la otra para la revisión de documentos en formato PDF. Esta es la nueva ThinkBook Plus, una laptop portátil la cual ofrece un gran desempeño.

Para el desarrollo de este análisis, hemos contado con la Lenovo ThinkBook Plus durante unas semanas para su análisis, y gracias a esto hemos podido conocerla en su totalidad.

DISEÑO

Con relación a este apartado, lo primero a tener presente en la ThinkBook Plus es el chasis de la misma. Este se encuentra compuesto por plástico y aluminio, pero en su parte exterior, podemos apreciar una pantalla la cual irá presentando diversas imágenes. Por otro lado, al abrir la latop, veremos en su parte interior un teclado con retroiluminación, lo cual ayuda para no apretar una tecla de forma errónea. Por otro lado, la ThinkBook Plus posee dos ranuras o ‘slots’ USB de tipo normal o clásicos, un puerto HDMI y otro más para audífonos (‘jack’) de tipo 3.5.

Ahora bien, al encender la computadora de Lenovo presenta un aspecto muy interesante, su sistema de seguridad. Y es que la ThinkBook Plus posee un botón para la configuración de nuestra huella dactilar, lo cual permite desbloquear el equipo sin tener que hacer uso de contraseña alguna. Y con relación a esto, podemos agregar hasta cinco huellas, lo cual permite que otros miembros de la familia o trabajo puedan hacer uso del equipo sin problema alguno.

Otro aspecto importante en su diseño son los parlantes implementados por Harman. Estos, los cuales podemos encontrarlos en la parte inferior, ofrecen una sensación de amplitud y claridad total, esto fuera de ser inmersivos, aunque hay que tener presente que para poder disfrutar de esto la ThinkBook Plus debe estar bien posicionada.

Con relación a sus pantallas, la interna es de 13.3 pulgadas y presenta bordes o biseles delgados. En estos podemos encontrar la cámara. Y en la parte exterior tenemos otra pantalla de 10 pulgadas. Esta es monocromática y los bordes son más gruesos. En sí, la ThinkBook Plus mide 308 x 217 x 17,4 mm y pesa 1.4 kilogramos

PANTALLAS

Pero entrando a ver más en profundidad sus pantallas, la interior posee una resolución de 2.560 x 1.600 píxeles IPS, lo cual ofrece un mayor contraste en las diferentes imágenes que veremos en esta, ya sea en video o estáticas, incluso llegando a obtener hasta una resolución en 4K con 60 cuadros por segundo (‘fps’). Además, esta laptop de segunda generación, posee un brillo que logra alcanzar los 300 nits, aunque esto pueda tener algunos detalles encontra, como algunas pérdidas si estamos a la luz de sol o un mayor desgaste de carga, aunque por lo que ofrece es un dispositivo óptimo para el trabajo en oficina o en casa.

Otro detalle a tener presente, es que la pantalla interna no es táctil a diferencia de la externa, la cual ofrece resolución FHD y en la que se pueden desarrollar trazos con su lápiz digital (‘S-Pen’) o editar y leer textos. Eso sí, habrá que tener archivos en formato PDF para que la pantalla externa pueda leerlos. Detalle aparte, esta pantalla, fuera de ser monocromática, puede ser un tanto lenta cuando realiza algunas actividades por lo que habrá que habrá que pulsar hasta dos veces para que aplique un comando.

PROCESADOR Y RENDIMIENTO

La ThinkBook Plus de Lenovo cuenta con un procesador Intel Core i5, aunque podemos encontrarla tambipen con uno i7. Además, posee 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, y su sistema operativo ocupa el 10% del espacio total. Gracias a todo esto, la computadora no presentó problema alguno cuando se uso diversos programas de diseño, edición de video o incluso algunos videojuegos, como ‘Fortnite’. Todo se desarrolló de forma correcta y uniforme sin tener ralentización alguna, aunque hay que dejar en claro que no estamos ante una computadora gamer.

BATERÍA

Y por último, la batería de la laptop de Lenovo es de 65 W ofrece seis horas de uso en promedio y permite un encendido sin el hecho de usar cableado. Óptimo para el teletrabajo. Pero si vas a usarla por un período de tiempo excesivo, ya sea para ver series o disfrutar de algún videojuego, su rendimiento oscilará entre las tres a cuatro horas en promedio. A esto, habrá que tener presente la intensidad de brillo y aunque no se haga uso de la pantalla externa, esta podría acelerar el desgaste de la batería. Y como plus a esto, la carga puede estar lista en tan solo una hora y media.

Aquí te dejamos las especificaciones técnicas de la Lenovo ThinkBook Plus:

Pantalla 1: Principal IPS 13,3″ FHD (1920 x 1080). 100% sRGB, 300 nits.

Pantalla 2: Secundaria e-ink 10,8″ monocromática.

CPU: Hasta Intel Core i5, i7.

GPU: Integrada Intel HD.

RAM: Hasta 16 GB DDR4.

Almacenamiento: SSD PCIe 256 GB con Intel Optane de 16 GB – SSD PCIe 512 GB con Intel Optane de 32 GB.

Conectividad: WiFi 802.11 2×2 AX, Bluetooth 5.0, USB-C (DisplayPort, carga), 2 x USB 3.0, HDMI 1.4b, altavoces Harmon Kardon, Dolby Audio, Alexa.

Batería: 65 vatios con carga rápida por USB-C.

Dimensiones: 308 mm x 217 mm x 17,4 mm.

Peso: 1,4 kg.

CONCLUSIÓN

Si lo que estás buscando es una laptop para el trabajo, ya sea en oficina o en casa, hacer uso de programas de diseño, edición de video, o jugar algún videojuego, la ThinkBook Plus cumple con todo esto de forma correcta. Goza de una pantalla externa bien implementada aunque algo limitada y con cierto retraso. Y su batería es uno de los puntos fuertes de este nuevo equipo.

Nuevo video de la ThinkBook Plus de Lenovo