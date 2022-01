Los audífonos inalámbricos parecen haber llegado para quedarse. Esta tecnología de audio que ofrece versatilidad y libertad, sin las ataduras de los cables, se han vuelto muy populares para todo tipo de usuarios en todo tipo de situaciones, desde los más casuales hasta los especializados.

En ese aspecto, la marca LG no se quedó de brazos cruzados y decidió incursionar en el rubro con toda una gama de equipos de todos los tamaños, formas y especificaciones. Sin embargo, los TONE Free FP9 serían algo así como la insignia de la marca surcoreana en este específico apartado, en cuanto a sonido de calidad y funcionalidades tecnológicas bastante innovadoras.

Lograr innovar en este tipo de quipos a fin de ofrecer algo diferente de la competencia no es nada fácil, pues la calidad de sonido es algo que se da por hecho. LG parece haber comprendido este aspecto, pues más allá de un sonido de calidad, los FP9 ofrecen otras características interesantes a explorar, como las funcionalidades de su app, la posibilidad de convertir un dispositivo análogo en inalámbrico o lo que más me gustó: la desinfección con tecnología UV.

A manera de resumen, aquí algunas especificaciones técnicas, siempre importantes para el posible comprador:

LG TONE Free FP9

Tamaño:

CASE: 54.5x54.5x30 mm | TWS: 21.2x 28.3 x23.2 mm

Peso:

CASE: 36.7g | TWS: 5,2g

Driver:

Dinámico de 8 mm

Conectividad:

BT 5.2 BLE | Google Fast Pair | Multi Pair con PC | Cable 3,5mm

Impedancia:

16 ohmios

Control:

Asistente de voz | Paneles táctiles

Cancelación:

ANC + Ambient Mode

Micrófonos:

3 por earbud: interno, externo y para voz

Protección:

IPX4 | UV Solution

Codecs:

SBC - AAC

Autonomía:

Earbuds: 68 mAh | Case: 390 mAh | Carga 5 minutos para 1 hora de uso

Respuesta:

20 hz - 20 Khz

Compatibilidad:

iOS | Android | Windows

DISEÑO

Empecemos por lo primero que vemos a simple vista. El diseño de los FP9 es elegante, con un estuche redondo bastante compacto y fácil de transportar en el bolsillo. El que pude probar era de color blanco, pero los encuentras en negro y dorado.

Este pequeño case tiene su puerto USB-C para la carga de energía y en la parte interna viene el logo de Meridian, el sistema sonoro que trabaja de la mano con LG. En la parte izquierda del estuche hay un switcher para cambiar a un modo de uso bastante innovador del que hablaré más adelante.

En cuanto a los auriculares, estos cuentan con un diseño optimizado y más pequeño que se adapta a la forma del oído. Para ellos se realizó un testeo a 300 personas a fin de validar la forma del oído y en función de los resultados se confeccionó la mejor forma que se acomode. Pero los detalles van más allá, estos auriculares vienen con almohadillas hipoalergénicas de grado medio, para no generar irritación, lo que siempre se agradece.

Muchos usuarios usan este tipo de audífonos cuando se hace ejercicio al aire libre, por lo que el sudor y la humedad es un factor que se debe tener en cuenta. Al respecto, los FP9 tienen certificación HIPEX4 que brinda la tranquilidad respecto a la humedad (ya sea por sudor o por lluvia).

EL MODO SUSURRO

Como es obvio, hoy en día unos audífonos no se usan solo para escuchar música. La facilidad que ofrecen para contestar llamadas es algo que se da por hecho y los FP9 no fallan en este aspecto. Cada auricular tiene tres micrófonos instalados para complementar la nitidez de las llamadas.

Por si esto fuera poco, los audífonos vienen con el eficiente cancelador activo de ruido externo (ANC por sus siglas en inglés) que permite mejorar la escucha durante las llamadas anulando el ruido exterior. Esta función mejora notablemente el audio de las llamadas, la música y lo que sea que se esté escuchando.

Regresando a las llamadas, para mejorar todavía más la calidad de estas, la marca dispuso el modo susurro, que permite a la persona al otro lado de la llamada escucharnos de manera más clara usando sacando uno de los auriculares del oído y usándolo como micrófono directamente, cerca a la boca. De esta manera y como su nombre lo dice, con solo susurrar, la persona al otro lado de la llamada escuchará nítidamente lo que digas.

CALIDAD DE SONIDO

Los FP9 llegan con la tecnología de Meridian, el partner de LG en cuanto a sonido. Esta es una compañía británica especialista en audio y ecualización con el fin de mejorar la experiencia sonora. Y vaya que lo logran de manera sorprendente para unos aparatitos tan pequeños. La música electrónica suena espectacular, los bajos potentes son ayudados por la cancelación de ruido externo. Pero no todo es perfecto y eso incluye también al ANC, pues se pierde algo de calidad en exteriores, principalmente por el viento o los ruidos demasiado fuertes.

A través del aplicativo Tone Free, que necesitas instalar si quieres obtener la experiencia completa que ofrecen los FP9, se ponen a disposición cinco modos de ecualización preestablecidos que mejoran el sonido según los gustos del usuario, resaltando los bajos o dando mayor nitidez a los medios y agudos.

Incluso se ofrece la opción de modo ‘User’, que nos permite jugar con el ecualizador para ajustar el sonido y crear nuestros propios modos personalizados, una opción que siempre es bienvenida.

Pero el modo más destacable es el 3D Sound Stage, una opción de sonido que envuelve o genera el efecto burbuja alrededor de la cabeza, llevando el sonido a un nuevo nivel. Aunque estos audífonos no tienen un perfil gamer, este modo parece creado para ellos, pues la experiencia de envolvimiento que se espera de audífonos headset es sorprendente encontrarla en unos auriculares tan pequeños.

TECNOLOGÍA UV NANO

Algo que me sorprendió gratamente es la manera en la que LG ha buscado innovar para ofrecer un dispositivo diferenciado de la competencia, pues calidad de sonido pueden encontrarse también en otras marcas de audífonos y este hecho parece que lo tuvieron en cuenta los diseñadores e ingenieros responsables de los FP9.

Y me refiero a la tecnología de desinfección UV nano, que según LG, elimina hasta el 99.9% de las bacterias y virus a través de una luz ultravioleta que se activa al colocar los auriculares en su estuche cuando este se encuentra cargando. Después de unos cinco minutos conectados, los auriculares estarán limpios y si le sumamos sus almohadillas hipoalergénicas, nadie se había preocupado tanto por la salud de mis oídos de esta manera.

PLUG & WIRELESS

Otra de las innovaciones que traen los FP9 es su sistema Pulg & Wireless que ofrece la posibilidad de convertir cualquier dispositivo sin soporte Bluetooth en uno wireless simplemente conectando el case a este gracias a su cable USB-C/AUX y activando en switcher.

Perfecto para los viajes en avión en los que depender de los horribles audífonos que ofrecen ya no sería un problema, pues esta opción permite disfrutar la calidad de los FP9 sin cables. Incluso su publicidad lo retrata bastante bien, pero las posibilidades de convertir en wireless otros dispositivos está abierta.

CONCLUSIONES

Son de los mejores audífonos de este tipo con los que me he topado hasta el momento, con una calidad de audio sorprendente para el tamaño y forma de estos. Bajos potentes, medios y agudos bien definidos y varios modos de ecualización por probar. El modo 3D Sound Stage es con el que me quedo, la inmersión sonora fue una experiencia excelente, principalmente con los videojuegos. Aunque la cancelación de ruido activa la sentí muy similar a la de otros audífonos, buena pero no sobresaliente.

LG asegura dar una autonomía de 24 horas, 14 horas a través del estuche y 10 horas en los audífonos, un rango que no pude probar, pero llegue a las cerca de cinco horas de uso ininterrumpido sin problema.

Definitivamente lo que más me llamó la atención fueron las dos innovaciones extra que le dan un plus a los FP9 que no he visto en otras marcas hasta el momento. Por un lado, el hecho de cuidar tanto la salud de nuestros oídos con su desinfección ultravioleta marca una diferencia interesante frente a la competencia. Por otro lado, la posibilidad de convertir en bluetooth algún sistema de audio que no cuenta con este, abre varias posibilidades y le da versatilidad a libertad al usuario.

