La empresa Ookla, especialista en pruebas de velocidad de banda ancha y diagnóstico de red, presentó los resultados de los informes del Speedtest Awards de los últimos años en el Perú. El ganador fue Claro Perú, que recibe este título de operador con la red móvil en el país por sexto año consecutivo.

¿Cómo se hizo el estudio?

Para determinar este resultado, Ookla analizó las pruebas hechas por los consumidores en el Speedtest utilizando dispositivos modernos en todos los principales operadores del país.

Los resultados confirman que Claro Perú viene mostrando un buen desempeño de su red en términos de velocidad con un Speed Score de 30.67 Mbps (Q1-Q2-2023), 33.81 Mbps (Q1-Q2-2022), 35.66 Mbps (Q3-Q4-2021), 26.58 Mbps (Q3-Q4-2020), 29.58 Mbps (Q2-Q3-2019), y 22.18 Mbps (Q1-Q2-2018).

Ookla comparó 384,631 pruebas iniciadas por los usuarios en las aplicaciones móviles de Speedtest para iOS y Android de todos los principales operadores de telefonía móvil en el Perú durante el periodo del premio para determinar quiénes demostraron tener velocidades de red móvil más rápidas.





DATO

Los premios Speedtest se determinan mediante un Speed Score que incorpora una medida de la velocidad de carga y descarga de cada proveedor para clasificar el rendimiento de la velocidad de la red. Las pruebas utilizadas para calcular el puntaje de velocidad provienen exclusivamente de “dispositivos modernos”, que son dispositivos capaces de conectarse a la tecnología disponible generalmente más rápida del mercado. El Speed Score™ de la red móvil de Claro durante el periodo Q1-Q2 -2023 fue de 30,67 Mpbs.





ENTREVISTAS:

Lourenco Lanfranchi, director senior para América Latina de Ookla

-¿En qué consisten el speedtest?

Son premios otorgados cada seis meses en todos los países del mundo a los operadores que tienen una performance, una calidad mejor comparados con la competencia en el país. Buscamos demostrar los usuarios cuáles son los operadores que tiene una mejor calidad, es lo que buscamos con la aplicación SpeedTest. Siempre que un usuario ejecute una prueba, buscamos cómo está su calidad. Entonces nuestro objetivo es ser como la fuente entre los usuarios, los operadores y el gobierno mostrando cómo está la calidad y por detrás de eso están los estudios sobre qué es necesario para mejorar la calidad y buscar la optimización de servicios.

-¿Esto se hace mediante el uso de la web Speedtest?

De todos los usuarios que Speedtest y recopilamos la información. No solo en las páginas, sino también en la aplicación. Hacemos un proceso de filtrado, recopilado, almacenar y comparar. El premio es por país, pero comparamos en casas, edificios, etc.

-¿Por qué es importante medir la calidad y velocidad de internet?

Para conocer si la velocidad o la calidad es buena para los servicios que el usuario va a acceder. Por ejemplo, una persona que estudia o trabaja en casa tiene cierta experiencia. Por otro lado, si es un usuario que solo llega de noche a casa, es otra experiencia. Este estudio sirve también para generar información para saber lo que está afectando a los servicios (de Internet). Además, buscamos entender también la demanda. A veces en regiones lejanas hay usuarios que necesitan un servicio, pero este aún no llega. Tratamos de traer esa información.

Juan David Rodriguez , director de Tecnología Claro Perú

-¿Qué compromisos trae alcanzar este premio por sexta vez consecutiva?

Estos reconocimientos son una retroalimentación importante para saber cómo estamos haciendo nuestro trabajo. En realidad, Speedtest para el usuario representa medir la experiencia del servicio. Para nosotros sirve para saber cuál es la experiencia de servicio del cliente y saber si de verdad estamos haciendo nuestro trabajo bien. Esta granularidad nos permite saber dónde lo estamos haciendo muy bien, para seguirlo haciendo igual, y dónde no. Nos da la retroalimentación para mejorar donde tenemos que mejorar. Para nosotros Speedtest es un diagnóstico saber cómo están los indicadores de la experiencia, una experiencia básica de mejora contínua.

- ¿Cómo ha mejorado claro con los estudios anteriores?

Básicamente las redes son dinámicas. Como la vemos hoy no es la misma de hace 6 meses, no por el trabajo sino por el comportamiento del propio usuario. No es producto de solo este año. La información nos permite hacer mejoras: más antenas, más capacidad, nuevas tecnologías, mejoras en las redes de transportes, redundancias en las redes de transporte, temas para saber dónde invertir (más baterías, grupos electrónicos, etc). Son innumerables acciones que se toman en función a esta información.





Lourenco Lanfranchi y Juan David Rodríguez.