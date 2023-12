La Inteligencia Artificial (IA) se ha robado las miradas en el sector tecnológico este 2023. Y en este camino, Nvidia, la empresa que está detrás de las tarjetas gráficas de su computador y laptops, viene innovando y liderando también en este sector. Para hablarnos de las incertidumbres, retos y optimismo que traen las nuevas herramientas de IA conversamos con Jaime Casis, director de marketing de Nvidia en América Latina.

-Vienes desde el campo del marketing, ¿cómo llegas a interesarte por la tecnología?

Siempre me vi muy atraído por todo lo que era tecnología y entretenimiento digital, entonces estuve buscando opciones de desarrollar mi conocimiento en marketing, aplicarlo en marcas que tuvieran una influencia importante en la región y lo más importante para mí era poder tener al alcance a los consumidores latinoamericanos. Siempre he sido un entusiasta de la tecnología y videojuegos. Si nos remontamos un poco en el pasado gran parte de esta inspiración viene de eventos CES y E3 que al asistir generaron un impacto interesante en mi percepción con respecto a la tecnología y el entretenimiento digital. Además de un entendimiento de la industria y de cómo está liderada por gente joven. Es así como decido integrarme en estos esfuerzos a través de varias colaboraciones con diferentes marcas para así estar envuelto en tecnología.

-¿Cómo se da el acercamiento con Nvidia?

Mi integración se da en 2020. Afortunadamente, me encontró en una situación de suerte en timing y necesidades. Resulta que varios de mis mentores están ahora liderando instancias importantes en Nvidia. Y tras varios años de buena relación en términos de colaboración y trabajo soy invitado a participar en su equipo. Ellos plantean un poco la relevancia que está cobrando Nvidia en el mundo de la tecnología y en el mundo de los negocios. Fue una oportunidad de colaborar con gente tan talentosa.

-¿De qué hablamos cuando hablamos de Inteligencia Artificial (IA)?

Son modelos de Large Languajes Models (LLM). Es decir son modelos que manejan bastante información. Lo que se hace aquí es que se dan unos inputs (datos) de entrada. Luego se entrenan estos modelos y estos mismos generan información de salida con similitudes a la información con la que se están entrenando. El ejemplo más coloquial que usamos en Nvidia es el reconocimiento de la cara de un gato. Una herramienta de IA se alimenta con miles de imágenes de gatos en distintas posturas. Al entrenar este modelo con data y al estar educándolo, es cuando se vuelve en inteligencia tangible. Nos brinda así respuestas que aparentan una inteligencia natural.

-¿Qué tanto está presente la IA en nuestro día a día?

Muchos de nosotros usamos IA todos los días sin darnos cuenta. Desde el texto predictivo que usamos en las aplicaciones de nuestro celular hasta cuando estás haciendo una compra online y de pronto te recomiendan productos que puedan ser de tu gusto. Todos esos son modelos de IA, algunos más sofisticados que otros. Yo te diría en términos de GeForce RTX ahora con Windows AI (la plataforma de IA de Windows) tenemos al alcance de todos los consumidores más de 300 “AI Power Games” y más de “100 Power Applications”. Ya sea que estés usando gaming o Windows PC, en un conglomerado de 400 aplicaciones que pueden ayudarte a la generación de imagen, contenido, productividad, modelos complejos en términos de simulaciones.

-Entre la incertidumbre y optimismo, ¿cómo se trabaja para comunicar las características de la IA?

Algo de lo que estamos trabajando constantemente es tratar en medida de lo posible de poner al alcance de los consumidores y de los usuarios finales la mayor cantidad de educación posible en términos de IA. Desde la perspectiva de Nvidia sabemos que ella es algo que va a impactar positivamente en la sociedad y por supuesto lo que estamos buscando es ser siempre responsables en cuanto a las compañías a los que damos acceso a esta tecnología. Por la parte del día a día es muy importante mencionar que cada cambio tecnológico siempre ha traído un incremento sustancial en la calidad de vida. Por ejemplo, si revisamos la historia desde la Revolución Industrial hasta la Revolución del Internet hemos visto que justamente la introducción de estas nuevas tecnologías crea nuevas oportunidades de trabajo, nuevas disciplinas y en realidad traen más beneficios para los consumidores en general. Permiten liberar grandes capacidades creativas para necesidades o soluciones que antes no se tenían.

-En Europa y EE.UU. ya se debaten leyes de regulación.

Nvidia está 100% en pro de que esto sea analizado y regulado propiamente. Lo que es importante para nosotros es que quienes revisen y regulen tengan una visión sustancial y estén bien documentados en el tema para no tomar decisiones, probablemente desde la desinformación.

-¿Es el momento de estudiar carreras tecnológicas?

Creo que la respuesta correcta sería estudiar lo que nos apasiona, pero todo siempre se puede vincular a una empresa de tecnología. Desde la parte más humanista hasta la parte más técnica, de ingenieros o desarrolladores.

-¿La creatividad está en peligro con la IA?

No. Estamos muy seguros que la IA incentiva la generación de contenido, pero nunca va a reemplazar la creatividad. Lo que están haciendo los usuarios es potenciar su productividad y profesionalismo creativo. Básicamente, están llevando su creatividad a otro nivel, pero no la están reemplazando.

AUTOFICHA

“Soy Jaime Casis, director de Marketing para América Latina en Nvidia. Soy egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey y en Nvidia lidero los esfuerzos de marketing en apoyo de los productos de la marca GeForce (las tarjetas gráficas diseñadas por la empresa)”.

“Mi background es el marketing, pero constantemente me dicen que soy ingeniero o desarrollador. Creo que todo depende de realmente lo que a ti te guste como profesional. Cualquier vocación que tengas no está limitada para no estar en el mundo tecnológico”.

-“Con estas nuevas herramientas de Inteligencia Artificial que existen ahora no es necesario ser un ingeniero o un desarrollador para poder usarlas. Depende de dónde quieras potenciar tu capacidad creativa y usando estas herramientas generar un rendimiento adecuado”.