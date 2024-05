Apple sorprendió al mercado este 2024 con el lanzamiento de sus nuevos iPads, un sector importante para la compañía de Cupertino, pero que parecía un poco olvidada en los últimos años. Ahora, Apple no se ha guardado nada y ha sacado lo mejor, incluso presentando su nuevo chip, el M4, para la versión Pro. Con todo ello, los ojos han dado la vuelta a la tableta, ya convertida en un elemento básico para cualquier amante de la tecnología.

Pero uno de los objetos más comentados ha sido el lanzamiento del iPad Air 2024 , que trae varias novedades y por su precio es uno de los preferidos del público. Por eso, analizamos sus características y recogemos las reseñas y comentarios que le han dado las webs especializadas a este dispositivo.





iPad AIR 2024

La tableta ligera de Apple llega con el ya conocido y potente Chip M2. Relegado a una función más básica, desde hace algunos años la versión Air ha conseguido posicionarse como el heredero de la versión Pro. Es decir, asume todas las características de la versión más profesional de una generación anterior. Y claro, además de mejoras.

Este ha sido el caso del iPad Air 2024 que llega con el mismo modelo anterior. Su grosor de 0.61 cm. resulta igual de delgado; sin embargo, ahora viene con dos tamaños de pantallas distintos: de 11 y 13 pulgadas.





El de 11 pulgadas cuenta con un panel IPS, resolución de 2.360 x 1.640p, 264 píxeles por pulgada, 60 Hz de refresco y tecnología True Tone con un brillo máximo de 500 nits Lo mejor: trae el chip M2. Incluye también WiFi 6E, altavoces estéreo y cámaras delantera y trasera de 12 MP.

El modelo de 13 pulgadas alcanza un brillo máximo de 600 nits. Hay un crecimiento del almacenamiento también. Se parte de los 128 GB, para luego tener versiones de 512 GB y 1 TB.

Que ambos iPads Air traigan el chip M2 significa a buenas cuentas que puedan realizar un 50% más de operaciones que su versión anterior con M1. Asimismo, Según los datos de Apple, el nuevo iPad Air es hasta tres veces más rápido que el iPad Air con el chip A12. De esta forma puede realizar cualquier tarea de forma eficiente y eficaz, desde la edición de un video, navegar a Internet, videojugos o aplicaciones de realidad aumentada.

A nivel de software, los iPad Air cuenta con iPadOS 17, pero se espera que sean de los primeros en recibir iPadOS 18.

También incluye soporte para el nuevo Apple Pencil Pro y el estuche Magic Keyboard, además del Apple Pencil ( Amazon ) de segunda generación.

IPad Pro de Apple.





Versiones y precio de los iPad Air (2024)

iPad Air 11″: 599 dólares (WiFi) / 749 dólares (WiFi + Cellular) 128 GB

iPad Air 13″: 799 dólares (WiFi) / 949 dólares (WiFi + Cellular)

*Precios de la Apple Store de Estados Unidos.









APPLE PENCIL

Lo más llamativo del nuevo Apple Pencil Pro, el nuevo accesorio de Apple, es el puntero flotante. Pensado para el iPad Pro 2024 con chip M4, funciona perfectamente con el M2. Y la diferencia está en la capacidad del nuevo sistema para detectar la posición del Apple Pencil hasta 12 milímetros por encima de la pantalla. Esto otorga una mayor precisión a la hora de aventurarse a hacer cualquier tipo de ilustración, características casi quirúrgicas. Incluso, hay una opción para que se pueda visualizar la “sombra” del pencil, que gira de acuerdo a la posición del accesorio.

Es posible que se lancen nuevos Apple Pencil durante el evento. (Foto: Apple)





CRITICAS Y RESEÑAS

“¿Qué le falta a esta tablet para alcanzar la perfección? Sin duda, la ausencia de la tecnología ProMotion. Si has probado un aparato con una pantalla que se actualiza a 120hz, notarás una fluidez absoluta en todas las animaciones, en los videojuegos y en el funcionamiento general. Es complicado volver a un aparato de 60hz como este iPad Air. Eso sí, si no lo has probado y vienes de un iPad ‘a secas’, no vas a tener queja alguna.”

REVISTA GQ.

“Un modelo muy redondo, centrado en la categoría, potenciado en el corazón y con más detalles de Pro de algo que ya puede considerarse propio del apellido “Air”: ya no significa sólo “delgado”, también se puede considerar una versión más “light” de lo que vemos en su hermano mayor el Pro. Si consumes y creas contenido y no quieres dejar de hacer ninguna de las dos cosas, sin optar por un Pro, este iPad Air es perfecto para ti”.

Applesfera

“Aparte de un par de escenarios específicos, no creo que te recomendaría comprar el iPad Air de este año. No porque no sea genial, ¡es genial! Es sólo que por $250 menos, puedes obtener el iPad básico, que es casi igual de bueno en todas las actividades comunes del iPad. El iPad de décima generación tiene un par de años en este momento, pero sigue siendo un dispositivo excelente, especialmente después de que Apple redujo su precio de $449 a $349. El iPad, no el iPad Air, es el iPad adecuado para la mayoría de las personas”.

The Verge.

“En el último iPad Air, obtienes el rápido chip M2, más almacenamiento básico y una opción más grande, de 13 pulgadas, lo que hace que la transmisión de video y el uso de dos aplicaciones simultáneamente sean una mejor experiencia. El iPad Air no tiene la pantalla OLED de 120 Hz más rápida del iPad Pro, Face ID, un procesador un poco más potente y parlantes mejorados, pero la mayoría de las personas no necesitan todas esas funciones. Puedes usar los mejores accesorios de Apple, como el Pencil Pro premium, el Magic Keyboard y el Smart Keyboard Folio, con el iPad Air, lo que lo convierte en una excelente opción si prefieres no gastar $1,000 en una tableta”.

New York Times

“Después de probar el último iPad Air , la razón principal para actualizar desde un modelo anterior es la opción de tamaño más grande de 13 pulgadas. Lo que alguna vez fue un beneficio del iPad Pro ahora se ha reducido a un nivel de precios que es mucho más accesible También me siento seguro de recomendar a los usuarios existentes, incluidos aquellos que poseen el modelo 2022, que pospongan la actualización. Además de la configuración de pantalla más grande, no hay diferencia generacional entre el iPad de este año y el de hace dos años”.

ZDNET

“Este iPad no es lo suficientemente emocionante como para cambiar a un iPad Air M1. Tiene sentido que actualices si tienes Sin embargo, es un iPad antiguo con chip A. Tampoco lo recomendaría si estás buscando una máquina potente que pueda manejarlo todo. para ti. El iPad Pro es para eso. El iPad Air M1 es muy fácil de transmitir. Las actualizaciones no son muy emocionantes , y nada de lo que puedas encontrar en este que no esté presente en el Pro. En todo caso, el Pro más ligero y delgado es más de un iPad Air que el propio iPad Air”.

GIZMODO









CONCLUSIÓN P21

Sin duda el iPad Air en sus dos versiones, tanto de 11 pulgadas como de 13 pulgadas, resulta una joya con la que básicamente se puede hacer todo y bien debido a su poderoso chip M2. Sin embargo, el precio juega un papel muy importante ya que sus precios de lanzamiento se separan mucho de la versión anterior que básicamente puede hacer todo lo mismo por un precio más bajo. Ese es el dilema para alguien que quiere comprar uno nuevo o adentrarse en el mundo de las tabletas. Por otro lado, también habría que considerar que el plus de los Air 2024 se encuentra también en sus nuevas funciones, como la del Apple Pencil, que se presenta como una delicia, según han podido experimentar varios analistas.